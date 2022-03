Gebete für den Frieden

Sie wollen mit der gefühlten Ohnmacht nicht allein sein: So haben haben zahlreiche Gruppierungen aus der Katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Feudenheim – vom Kinderhaus über die DJK und die „Narrebloos“ bis zur Katholischen Frauengemeinschaft – die Einladung zum Friedensgebet überschrieben. Ab heutigen Freitag, 11. März findet es jeweils freitags um 18 Uhr in der Kirche in der Hauptstraße statt. Alle, die ihre Solidarität mit der Ukraine im gemeinsamen Gebet zum Ausdruck bringen wollen, sind eingeladen. Nach dem Glockengeläut am Sonntag hatten bereits Beate Dehof und Friederike Bäuerle Gebete und Fürbitten für den Frieden vorbereitet. Bei diesem Zusammentreffen auf dem Vorplatz kam der Gedanke auf, dass das keine einmalige Angelegenheit sein sollte. pwr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1