Gartenschau Thema im Bezirksbeirat

Mit der Bundesgartenschau 2023 befasst sich der Bezirksbeirat Feudenheim am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr im Saal Saal der Kultur- und Sporthalle in der Spessartstraße. Erstmals seit Herbst findet an diesem Abend die Sitzung eines Stadtteilgremiums öffentlich und nicht nur virtuell oder hinter ganz verschlossenen Türen statt. Allerdings müssen sich Zuhörer wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bei der Stadt anmelden (per internet-Link https://t1p.de/akkp). Auf der Tagesordnung steht das Anwohnerschutzkonzept, sprich die Frage nach Verkehrsregelung und Parkplätzen, sowie die künftige Nutzung der U-Halle. Erörtert wird aber auch, auf welche Schulen künftig Kinder vom Baugebiet Spinelli gehen. pwr

AdUnit urban-intext1