Das Kinder- und Jugendhilfezentrum Wespinstift, das Kinder- und Jugendheim St. Anton sowie Aufwind – Mannheim gegen Kinderarmut – dürfen sich über Spenden in Höhe von jeweils 250 Euro freuen. Gesammelt hatten das Geld die Erste Mannschaft und die Privatmannschaft des Polizeisportvereins (PSV) Mannheim.

Die Erste spielt in der B-Klasse, die Privatmannschaft PM 46 ist in der Klasse C des Fußballkreises Mannheim aktiv. Die Jungs, die Karlheinz Steiner, der Erste Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Feudenheim, als „gute Seele“ mitbetreut, treffen sich – wenn dies möglich ist – immer mittwochs abends um 19 Uhr zum Training und am Sonntagmorgen um 8 Uhr zum Spiel. Das Team lebt Integration an der Basis des Fußballsports, im derzeitigen Kader stehen Spieler aus Deutschland, der Türkei, Frankreich, Italien, Griechenland, Polen, Rumänien, Österreich, Indien und ein Flüchtling aus dem Senegal. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Berufen, sind Oberarzt, Realschullehrer, Elektriker, Unternehmer, Kaufmann, Techniker, Student oder Mitarbeiter der Stadtreinigung.

Austausch klappt

Auch der Austausch mit der Ersten Herrenmannschaft und deren Trainer Christian Wroblewski klappe hervorragend, ja sogar Waldhof-Legende Kalle Bührer schaute schon beim Training zu und feuerte die Elf sonntags beim Match an, wie Steiner berichtet. Das letzte Spiel bestritt das Team allerdings im Oktober beim ASV Feudenheim, pandemie-bedingt ist seitdem kein gemeinsamer Sport mehr möglich, und auch die Weihnachtsfeiern mussten abgesagt werden. Michael Duckworth, Trainer der Privatmannschaft und Vorstandsmitglied der Bürgergemeinschaft Feudenheim, Christian Wroblewski und Karlheinz Steiner hatten deshalb die Idee, zu Weihnachten bei den Spielern der Ersten und der Privatmannschaft Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln.

Und so kamen – auch mit einem persönlichen Beitrag des Trainers der Zweiten Mannschaft, Tuncay Soylik – 750 Euro zusammen. Das Geld überwiesen die Sportler, eine Übergabe war aufgrund der Corona–Pandemie nicht möglich. scho