Führungen zu Frauen-Gräbern

„Pilgerinnenweg“ nennt die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) Teresa von Avila Feudenheim/Wallstadt ihr Angebot von Rundgängen auf den beiden Friedhöfen der Stadtteile. Sie sind Teil der bundesweiten kfd-Aktionswoche „Frauen, ist Euch das genug?“, mit der die katholischen Frauen für gleiche Chancen und gleichwertige Bezahlung für Frauen und Männer eintreten. Bei den Rundgängen am Freitag, 24. September um 17 Uhr auf dem Friedhof Feudenheim und am Freitag, 1. Oktober um 17 Uhr in Wallstadt stehen jeweils Frauen im Mittelpunkt, die im Stadtteil geboren und/oder gestorben sind, dort gelebt oder gearbeitet haben und die Bemerkenswertes in der und für die Stadtteilgesellschaft und darüber hinaus geleistet haben. „Ihr Wirken wurde häufig als selbstverständlich betrachtet, weshalb es der breiten Öffentlichkeit nicht selten verborgen blieb, was sie geleistet haben“, so kfd-Vorsitzende Marianne Rohde. Jeweiliger Treffpunkt ist an der Friedhofskapelle. Es gilt die 3G-Regel, der Nachweis wird geprüft. Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 0621/79 33 17 oder E-Mail: KFD.Teresa-von-Avila@ssemma.de. pwr

