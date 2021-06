Fruchtbare Freundschaften

„Wollt ihr mitsingen? Dann bitte Corona-gerecht summen oder brummen – und nicht dem Vordermann in den Nacken spucken“, scherzte Gitarrist Adax Dörsam, als er den weltbekannten „Banana Boat Song“ von Harry Belafonte anstimmte. Endlich durfte der Feudenheimer Kultursommer, eine Veranstaltungsreihe des Vereins „KulturQuer QuerKultur“ und des Wellhöfer-Verlags, seinen Auftakt feiern – wegen sinkender Infektionszahlen sogar vor Publikum in Fleisch und Blut.

Breites Fachwissen eingestreut

Auf der frisch gemähten Wiese des Wassersportvereins (WSV) in Feudenheim hatte sich Saitenhexer Dörsam zum Auftakt des Kultursommers als Gastsängerin Silke Hauck eingeladen. Wenn Adax Dörsam eine Bühne betritt, darf sich das Publikum stets darauf gefasst machen, von seinem breiten Fachwissen über akustische und elektrische Saiteninstrumente zu profitieren, das der 65-Jährige immer zwischen den einzelnen Stücken amüsant und unterhaltsam einstreut. Doch nicht nur das erfuhren seine Zuhörer, sondern auch, dass er gegenwärtig an einem Island/Grönland-Musikprojekt in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Lothar Kurtze arbeitet.

Im Jahre 2008 gehörte Adax Dörsam zum Ensemble, mit dem die Söhne Mannheims das erfolgreiche MTV-Unplugged-Album „Wettsingen in Schwetzingen“ im Schwetzinger Schloss aufnahmen. „Das war für mich schon ein Ritterschlag“, erinnerte sich der begnadete Musiker bei der Anmoderation der auf dieser Platte enthaltenen Nummer „Wo willst du hin“.

Damals hat der im Odenwald lebende Gitarrist auch den Harfenisten Andreas Vollenweider kennengelernt, der ebenfalls das berühmte Akustikkonzert der Söhne Mannheims unterstützte. Aus diesem Zusammentreffen war dann eine fruchtbare Künstlerfreundschaft entstanden. „Der Vollenweider hat die Harfe revolutioniert“, schwärmte der 65-Jährige von dessen musikalischen Genie.

Im Bühnen-Hintergrund hingen mehrere exotische Gitarren für Adax Dörsam griffbereit, zum Beispiel ein Hybridinstrument, ein baulicher Mix aus Cister und Harfe, auf der er seinen zahlreich erschienenen Zuhörern einige Takte vorspielte. Oder eine alte E-Gitarre des Modells Saturn 63, dabei handelte es sich, wie Dörsam erzählte, um einen restaurierten Kellerfund. „Bei weitem nicht die teuerste, aber meine Lieblings-E-Gitarre“, schwärmte er, als er den Song „Luna lacht“ zum Besten gab.

Stets hochkonzentriert

Unsauber gegriffene Akkorde? So etwas gibt es bei dem stets voll konzentrierten Könner in keinem Augenblick. Zwischendurch erzählte Adax Dörsam von seiner alternativ geprägten WG-Zeit als junger Student im beschaulichen Münschbach im Odenwald. In Gedenken an seinen vor fünf Jahren verstorbenen Musikerfreund Hans Reffert, ein Urgestein der Szene, spielte Dörsam das Stück „Glass“, fast so etwas wie ein Moment der Einkehr. „Hans Reffert war ein origineller Mensch. Wir haben viele CDs zusammen herausgebracht“, erinnerte sich der 65-Jährige. Darüber hinaus interpretierte er ein Mark Twain gewidmetes Stück.

Unterdessen ging hinter den grünen Bäumen auf der WSV-Wiese die Abendsonne unter. Für den Zugabenblock stieg Gastsängerin Silke Hauck, ganz in Weiß gekleidet, auf die Bühne, um mit Adax Dörsam zusammen das Lied „Bei Mir Bistu Shein“ von den Andrew Sisters, den Jazz-Standard „Fever“, den Klassiker „Stand By Me“ sowie die Nummern „Sunshine“ und „Running Scared“ zu Gehör zu bringen.

Es war übrigens das erste Mal, dass Adax Dörsam und Silke Hauck live auf einer Bühne miteinander musizierten. In der Metropolregion gehört die Mannheimerin Silke Hauck zu den profiliertesten Sängerinnen der Szene. „Ich singe in der Party-Cover-Band Brass Machine von Saxofonist Jens Vollmer, mit Brass Machine habe ich beispielsweise auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen gesungen“, erklärte Sängerin Hauck am Rande der Veranstaltung.