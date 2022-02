Frauen gehen auf Sendung

Sie war 2021 schon Vorreiter, in diesem Jahr ist sie einzigartig: Die Feudenheimer Frauenfasnacht (FFF) richtet nach jetzigem Stand die einzige virtuelle Sitzung in dieser Kampagne aus. Und nicht nur das: Die Frauen verkaufen ihren Zuschauerinnen sogar eine „Wundertüte“ mit einem Fläschchen Weinschorle, dazu Süßes und Salziges, Präsente von Feudenheimer Geschäften und eine Maske. Der Erlös wird wieder an soziale Projekte gespendet.

Die Karnevalsvereine, über deren Aktivitäten wir sonst um diese Jahreszeit ausführlich berichten, sind wegen der Corona-Pandemie in der zweiten Kampagne weitgehend zur Untätigkeit verdammt. Aber die Vereine gehen sehr unterschiedlich damit um.

„Der Zuspruch vieler Frauen und das gute Spendenergebnis vom letzten Jahr haben uns bestärkt“, sagt Präsidentin Irmi Benz: „Dann ist die Wehmut nicht so groß, dass wir uns leider wieder nicht live sehen“, meint sie. Zwar hatte die FFF zunächst eine Präsenzsitzung geplant, aber schon vor längerer Zeit abgesagt. Ohnehin hätte dazu nur das Epiphanias-Gemeindehaus zu Verfügung gestanden, „und das nur für einen Tag – das wäre auch ohne Corona schwierig gewesen“, so Benz, die sonst vor mehrfach ausverkauftem Haus durchs Programm führt.

Nun wird es vom schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, bis Fasnachtdienstag, 1. März ausgestrahlt, wobei man vorher über die Internetseite www.frauenfasnacht-feudenheim.de einen Link gegen Bezahlung anfordern muss. Die Frauen haben einige Beiträge an zwei Wochenenden im ehemaligen Gasthaus „Adler“ gedreht, auch die Stadtprinzessin kam zu Besuch. Ein Tanz wurde auf dem Feudenheimer Rathausplatz aufgenommen, dazu kommen Ausschnitte aus früheren Programmen. „Wir hatten sehr viel Spaß bei den Filmaufnahmen – unter Einhaltung der Corona-Regeln“, betont Irmi Benz, „und wir hatten endlich mal wieder echtes Fasnachtsfeeling“. Dagegen sind Benz und ihre Elferrätinnen froh, dass sie die Sorgen der anderen Karnevalsvereine wegen Garde oder Vereinsheim nicht plagen. „Wir konnten im letzten Jahr bei unserer Online-Sitzung sogar mehr spenden, da Fixkosten wie Saalmiete, Deko und Musiker weggefallen sind“, sagt sie stolz.

Im Gegensatz zur Frauenfasnacht hat sich die „Narrebloos“ laut Präsident Ingo Bauer „schweren Herzens entschieden, im harten karnevalistischen Lockdown zu verharren“. Der Elferrat nutze die Zeit jedoch „intensiv, um uns im Kraftraum und bei Waldläufen auf das nächstjährige Motto „Sport“ vorzubereiten“. Lediglich am Fasnachtssonntag werde man sich zum traditionellen internen Elferratsessen treffen. „Wirtschaftlich geht es uns aufgrund der überschaubaren fortlaufenden Kosten gut. Auf Orden und Vereinsheft verzichten wir, denn es bleibt dabei: Uns gibt es ganz oder gar nicht“, bekräftigt Ingo Bauer.

Anders der andere Feudenheimer Verein, der „Lallehaag“: Der hat im November noch ein gemeinsames Ordensfest mit „Löwenjägern“ und „Pilwe“ sowie eine eigene Gardevorstellung ausgerichtet, dann aber doch alles abgesagt. „Das Training der Gruppierungen geht weiter, dabei kommen neben einem strengen Hygienekonzept auch Luftreiniger zum Einsatz – zur Sicherheit aller“, so Vizepräsident Thomas Koch: „Unsere Aktiven bleiben an Board und bereiten sich auf die nächste Kampagne vor“, berichtet er erfreut, dass die Mitgliederzahlen stabil seien. „Orden und Motto werden in die nächste Kampagne mitgenommen“, so Koch, ein Vereinsfest habe man zur Sicherheit gar nicht gedruckt. Aber die „finanzielle Lage ist durch Wegfall der Einnahmen angespannt“, räumt er ein, muss der Verein doch die Miete für sein Vereinshaus aufbringen – das ist schwer. „Wir hoffen auf Überbrückung durch Coronahilfen und Spenden“, so Koch, und plane optimistisch die nächste Kampagne.