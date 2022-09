Frauen-Aktion für mehr Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit, Interkulturalität und Geschlechtergerechtigkeit – um für diese Themen zu werben, haben sich alle Gruppen der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena zusammengetan. Anlass sind die bundesweiten Aktionswochen der kfd, die derzeit bis zum 11. Oktober stattfinden. Unter der Devise „Einigkeit macht stark“ hätten sich die kfd-Gruppen zusammengetan, um das „Wir-Gefühl erlebbar machen, Katholisch sein ein Gesicht geben und den Anliegen von Frauen in der katholischen Kirche mehr Beachtung und Gehör verschaffen“, so Marianne Rohde, Vorsitzende der kfd-Gruppe Teresa von Avila ( Feudenheim/ Wallstadt) auch im Namen von Gudrun Schächer von St. Hildegard, Brigitte Früh von St. Laurentius (beide Käfertal) sowie Anni Wawra von St. Peter ( Ilvesheim).

Faire Produkte

Am Freitag, 23. September, 15 bis 18 Uhr, gibt es einen Stand des Weltladens Wallstadt mit fairem Kaffee und Kuchen auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Peter und Paul (Hauptstraße Feudenheim). Am Sonntag, 25. September, ab 14 Uhr gibt es eine Aktion zu Foodsharing und die Rettung von Lebensmitteln an der Pfarrkirche St. Hildegard Käfertal. Am Freitag, 30. September, 16 bis 18 Uhr, heißt es „Bücher weitergeben statt wegwerfen“ auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Laurentius Käfertal. Am Mittwoch, 5. Oktober, folgt um 19 Uhr ein Workshop „Was ich immer schon mal sagen wollte!“ über Erwartungen und Vorstellungen von Frauen, wie Kirche Menschen berühren kann, mit Karin Schmitt, Religionspädagogin und Supervisorin in der Unterkirche von St. Peter und Paul Feudenheim und am Dienstag, 11. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, zum Abschluss ein gemeinsames Gebet und Essen im Gemeindehaus St. Peter in Ilvesheim, das auch zum Dekanat gehört. pwr