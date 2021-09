Flötenzauber in der Kulturkirche

An der Ausstrahlung des Stargeigers David Garrett war dies nah dran: Daniel Koschitzki spielte mit Partnerin Kirstin Kares am Cembalo 300 Jahre alte Sonaten – auf der Blockflöte! „Es ist das letzte Konzert in der Sommerreihe in der Kulturkirche Epiphanias“, erläuterte Ellen Weinel, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit (EGF/KKE). Im vergangenen Jahr hatte Koschitzki in der Kulturkirche als Pianist begeistert. Nun kam er als Flötist zusammen mit Kares und verwöhnte das Publikum unter dem Motto „Ars Variandi – Die Kunst der Variation in der Musik“ mit barocken Kostbarkeiten.

Grandioses Spiel

Zugegeben, die allgemeinen Hörgewohnheiten haben sich stark verändert und es bedurfte schon eines sich Einlassens auf die Zeit des Barock und die Kombination von Cembalo und Flöten. Erleichtert wurde dies durch die Moderation von Koschitzki. Mit seinen Erläuterungen trug er viel zum Verständnis der Kompositionen in Verbindung mit den jeweiligen Komponisten bei. Ganz auf seine diversen Flöten konzentriert ist Koschitzki, der als einer der führenden Blockflötisten seiner Generation gilt. Bedenkt man die Zeit des Barock, so war der Beginn des Konzerts mit der „Sonate Op.1 Nr.4“ für Sopran Blockflöte und Cembalo von Sybrand van Noordt (1659-1705) als empfindsam-rasant zu bezeichnen.

Dezent, vom Cembalo begleitet begeisterte Koschitzki anschließend mit dem „Ballo del Granduca“ – ein italienischer Tanz von Emilio Cavalieri in der Version von Jan Pieterszoon Sweelincks (1562-1621) und provozierte Applaus, der eigentlich ans Ende gehörte.

Koschitzkis spielerische Tonschönheit war in den folgenden kompositorischen Beiträgen kaum noch zu überbieten. Bei Kompositionen von Johann Schop (1590-1667), Jacob van Eyck (1590-1657) und Francesco Barsanti (1690-1770) machte er mit seinem grandiosen Spiel und der Interpretation den kompositorischen Stilwechsel deutlich.

Dabei hörte sich die musikalische Zubereitung frisch und modern an. Koschitzki zog die Zuhörer durch dynamisches Blockflötenspiel in den Bann. Mit kreisendem Oberkörper und zumeist leicht gebeugten Knien erschien das fast schon rockig. Partnerin Kares webte den weichen Klang der Flöte, oftmals zum Trällern und Zwitschern gesteigert, ein in den feinen, metallischen Klangteppich ihres Cembalospiels. Dazwischen ein „Ohrwurm“ aus dem 17. Jahrhundert: „Green Sleeves to a ground“, in der Version von John Walsh (1706). Dass Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) sich in seinen Werken vom Vater entfernte, zeigte sich in seiner „Sonate e-Moll“ – bei der Kares an den Flügel wechselte, wobei die Flüssigkeit ihres Spiels und der Interpretationen die exzellente Pianistin auswies.

Herausragende Fingerfertigkeit

Vom wenig bekannten Komponisten Ernest Krämer (1795-1837) brachte Koschitzki „Introduction & Variations zum originalen Thema (Op. 32)“ auf der Csakan zu Gehör. Aussehend wie ein Spazierstock verwandelte sich dieser durch Abnehmen eines Hüllenteils zu einer Flöte. Bewundert wurden Virtuosität, Atemtechnik und herausragende Fingerfertigkeit Koschitzkis. Die Finger flogen nur so über die Csakan – in einem rasanten Tempo, so dass dem Beobachter schwindelig werden konnte. Dabei sah diese Koordination so leicht und einfach aus. Natürlich gab es am Schluss noch eine Zugabe für das restlos begeisterte Publikum. ost