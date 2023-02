Mannheim-Feudenheim. Fünf Jahre lang lebte Helga Blohm als Berufskraftfahrerin und fuhr mit dem Lkw quer durch Europa – als eine der wenigen Frauen in der Branche. Am Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr, liest sie auf Einladung der Landfrauen Feudenheim im Vereinshaus der Steuben in der Neckarstraße 22a aus ihrem Buch „Gott und mein 40-Tonner“, in dem sie ihre Erlebnisse in der Männerdomäne und auf der Straße verarbeitet hat. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1