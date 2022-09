Mannheim. Mannheim. Sie wird im Politikbetrieb nur „MASZ“ genannt, und das steht so auch auf den Plakaten: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, kommt auf Einladung ihrer Partei und ihres Mannheimer Bundestagsabgeordneten Konrad Stockmeier am Mittwoch, 14. September um 20.30 Uhr in die Kulturhalle Feudenheim, um über die sicherheitspolitische Lage angesichts des Ukraine-Kriegs und die Situation der Bundeswehr zu sprechen.

