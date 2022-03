Farben des Meeres im Kulturtreff Mannheim-Feudenheim

Sie brauche das Fließen des Wassers, sagt Gitta Kohls; wo immer sie sich aufhält, sucht sie den Fluss oder das offene Meer. Hier ist ständige Bewegung - ein Vorantreiben, das ihre Gedanken mitnimmt und zum Fluss ihres Lebens und auch ihrer Malerei wird. Die Ausstellung, die derzeit im Feudenheimer Kulturtreff noch bis zum 27. März zu sehen ist, zeigt auf vielfältige Weise, wie fließende Gewässer ihr eigenes Ökosystem entwickeln und verändern.

Magie des Meeres

Braucht das Fließen des Wassers als Inspiration: Gitta Kohls © Altmann

Hier ist es eher das Meer, das die in Wiesbaden geborene und nach Studien der Geisteswissenschaften und Kunstpädagogik in Mannheim lebende Künstlerin in den Mittelpunkt rückt. „Sie ist sozusagen der Magie des Meeres verfallen, das sie schwimmend und tauchend erfasst“, begrüßt die Kulturtreff-Vorsitzende Christine Schäfer die Künstlerin, und verrät damit deren langjährigen Aufenthalt in Venedig und deren Passion fürs Tauchen im Mittelmeer.

Im Gegensatz zum Fluss, der unweigerlich seinem Strömungsverlauf folgt, ist das Meer der Ebbe und Flut ausgesetzt. Je nach Jahreszeit und Wetterverhältnissen wälzen sich die Wellen in eine Landschaft, die darauf mit neuen Stimmungen und Farben reagiert: Im Nebelschleier verblasst, im Sonnenlicht erstrahlt, im grauen Regen verdüstert. Wilde Wolken ziehen darüber hinweg, oft in pastosem Weiß oder im undurchdringlichen Blau-grau.

Ein ganz stilles eigenes Dasein scheint das Leben unter Wasser zu führen: In der farbig erscheinenden Welt tauchen zwischen Sand, Felsen, Korallen schemenhafte Lebewesen und Pflanzen auf: Fische, Quallen, Rochen; Muscheln öffnen sich und zeigen ihre perlmuttleuchtende Pracht, während Delphinartige Kolosse an die Wasseroberfläche streben.

All das sind nur vage Deutungen, denn Gitta Kohls präsentiert ihre Werke ohne Titel und überlässt den Betrachter seiner Fantasie. Abstrakt sind die 17 Acrylmalereien (darunter auch drei Grafiken) mit nur wenigen gegenständlichen Andeutungen. Berauschend aber sind ihre kraftvollen Farben, die dem Titel der Ausstellung „Die Farben des Meeres“ alle Ehre machen.

Die Ausstellung in der Hauptstraße 52a ist noch bis zum 27. März immer freitags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet oder nach Vereinbarung unter Telefon 0151 280 11 305.

