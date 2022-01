Mannheim-Feudenheim. Nach der Verabschiedung des Vikars Johannes Vortisch im Gottesdienst am Sonntag, 30. Januar, 11 Uhr, in der Epiphaniaskirche (Andreas-Hofer-Straße 39) erbittet die evangelische Gemeinde Feudenheim Kuchenspenden und Schlafsäcke für die Vesperkirche. Diese können im Pfarramt, Hauptstraße 37, am Montag, 31. Januar, 10 bis 12 Uhr, abgegeben werden.

