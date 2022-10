Erntedank-Fest in Mannheim-Feudenheim

Mannheim. Die Evangelische Gemeinde Feudenheim lädt am Sonntag, 2. Oktober, 11 bis 15 Uhr in die Johanneskirche und das Bonhoefferhaus ein. Los geht es mit einem Festgottesdienst um 11 Uhr, bei dem der Kinderchor, die Flöten und der Kirchenchor mitwirken. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Um 12 Uhr spielen die Bläser im Freien. Anschließend wird die Tafel der Spender der Gemeindewiese enthüllt. In der Kirche gibt es ein offenes Singen mit Teutonia und Kirchenchor. Zudem informieren unter anderen der Gemeindeverein und der Grüne Gockel.

