Einbrecher erbeuten zwei Tresore in Feudenheimer Einkaufsmarkt

Mannheim. Zwei kleine Tresore mit Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro – diese Beute haben Einbrecher in einem Einkaufsmarkt in Feudenheim gemacht. Wie die Polizei mitteilte, waren bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Markt in der Hauptstraße eingestiegen und hatten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Wie es weiter hieß, seien sie schließlich mit den beiden Tresoren geflüchtet. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/718490 zu melden.