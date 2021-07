Ein närrischer Impf-Appell aus Feudenheim

„An die Spritze, fertig, NarrebLOOS !“, appelliert der Elferrat der „Narrebloos Prinz Max“ an die Mannheimer. „Schützt Euch selbst und andere – eine Impfung verhindert schwere Krankheitsverläufe!“, verbreiteten die Feudenheimer Fasnachter, deren Elferrat viel mehr als nur elf Aktive zählt, über soziale Netzwerke und über alle anderen möglichen Kanäle in ihrem Stadtteil. Nur eine hohe Impfquote nehme der Pandemie den Schrecken und ermögliche wieder Saalveranstaltungen in der kälteren Jahreszeit, formulieren die Fasnachter und bitten: „Lasst Euch impfen – wir möchten bald wieder mit Euch feiern! Gebt dem Fasnachtsvirus und dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben wieder eine Chance!“ Schließlich ist noch nicht geklärt, ob und wie es Fasnachtsveranstaltungen in der nächsten Kampagne geben kann. pwr

