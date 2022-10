Ein kleiner See mit großer Bedeutung

Ob von der Dusche oder dem Handwaschbecken – das Wasser aus den drei geplanten Neubauten der GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft am Adolf-Damaschke-Ring in Feudenheim wird wiederverwendet. Dazu dient das Modellprojekt „Servicewasser-Nutzung“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen den östlichen Wohnblocks ist der Teich geplant. © Michael Ruffler

„Es wird ein wichtiges Pilotprojekt für uns“, erklärt Gregor Kiefer, Bereichsleiter Baumanagement der GBG. Daher arbeite die GBG mit Experten der Technischen Universität Darmstadt zusammen, die den Versuch wissenschaftlich begleiten.

Man wolle damit auf die „drängenden Themen Überhitzung und Trockenheit gerade im Sommer“ reagieren und kostbares Trinkwasser sparen – der Umwelt zuliebe, aber auch zur Kosteneinsparung bei den Mietern. Bei diesem Servicewasser-Management wird das Regenwasser ebenso wie nur leicht verunreinigtes Wasser aus den Duschen und Waschbecken gesammelt, gereinigt und dann wieder in den Hauskreislauf zur Toilettenspülung und für die Waschmaschinen geschickt.

Wird es dort gerade nicht benötigt, fließt es in einen Flachwasserteich, den die GBG zwischen den beiden östlichen Gebäuden anlegen will. „Da sorgt es für Verdunstungskälte und damit für ein besseres Klima zwischen den Wohnhäusern“, erklärt Kiefer. Zudem werde der Teich, in den auch das Regenwasser fließe, zur Grünflächen eingesetzt, „ein doppelter Vorteil also“, wie Kiefer sagt. Ferner schaffe man so mitten im Wohngebiet einen naturnahen Lebensraum.

Dabei ist geplant, dass der Flachwasserteich in der Mitte maximal 40 Zentimeter tief, am aber deutlich flacher ist. Er erhält als Barriere zudem eine dichte Bepflanzung. Schließlich sei der GBG bei der Sanierung ihres gesamten Feudenheimer Wohngebiets wichtig, „den parkähnlichen Charakter zu bewahren“, ergänzt Karl-Heinz Frings, der GBG-Geschäftsführer.