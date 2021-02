Er sitzt gerade zwischen Umzugskartons, packt Kisten. Frankfurt heißt das Ziel. Nach zwölf Jahren in Feudenheim wechselt der evangelische Pfarrer Alexander Bitzel zum 1. März an den Main. Am Sonntag, 28. Februar, um 11 Uhr wird er bei einem Gottesdienst in der Epiphaniaskirche von Dekan Ralph Hartmann verabschiedet, am Montag beginnt sein Dienst in der evangelische Sankt Petersgemeinde – „in der nach Mannheim nächst größeren Metropole“, wie es Bitzel formuliert.

„Ich brauchte Tapetenwechsel“, begründet er, warum er sich wegbeworben hat. Zwar gebe es die Empfehlung der Evangelischen Landeskirche, dass Pfarrer sich alle acht bis zwölf Jahre neu orientieren sollen, eine Pflicht oder ein fester Turnus existieren aber nicht. Bitzel hat es für sich so entschieden. „Interessanter als Mannheim gibt es aber in der Badischen Landeskirche nicht“, begründet er den Umzug nach Hessen.

Umbrüche und Ärger

Schließlich ist Bitzel am 28. August 1969 in der Mannheimer Oststadt geboren. Seine Großeltern haben lange in Feudenheim gelebt – das machte ihn den Gläubigen im Stadtteil gleich sympathisch. Er schätze an dem Stadtteil das „dörfliche Flair und die Nähe zur Stadt“, sagte der promovierte Theologe, als er im Oktober 2009 auf die zweite Pfarrstelle in den Stadtteil neben Dorothee Löhr berufen wurde. Zuvor hatte Bitzel bei der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gearbeitet, wo er die Kirche in Berlin gegenüber der Politik vertrat.

In Feudenheim machte er wieder Basisarbeit – aber parallel war er Wissenschaftler, habilitierte sich im Fach Kirchen- und Dogmengeschichte und übernahm als Privatdozent Lehraufträge an den Universitäten Heidelberg und Hamburg. „Eine gute Zeit“ seien die Jahre in Feudenheim gewesen, „angenehm und sehr positiv“ werde er sie in Erinnerung behalten, „wenn auch von Umbrüchen geprägt“, sagt Bitzel und betont: „Feudenheim ist ein starkes Stück Mannheim“.

Allerdings hatte er in Feudenheim eben auch mit starken Widerständen zu kämpfen. Die Zusammenlegung von Johannes-Gemeinde und Epiphanias-Gemeinde zu einer gemeinsamen evangelischen Gemeinde Feudenheim lief nicht ohne kontroverse Diskussionen ab. „Ja, da gab es auch Ärger, es war nicht nur eitel Sonnenschein, sondern auch mühsam“, räumt Bitzel ein, wenn er an die heftigen Debatten über die geplante Aufgabe der Epiphaniaskirche, den Verzicht auf das dortige Gemeindehaus und den Ersatz des Bonhoefferhauses durch einen Neubau denkt.

Inzwischen haben die Arbeiten für diesen Neubau in der Eberbacher Straße begonnen, Bitzel sieht es von seiner Wohnung im Pfarrhaus aus. Das sei, denkt er, genau der richtige Zeitpunkt für ihn, nun Feudenheim zu verlassen: „Es ist alles angestoßen und gut auf den Weg gebracht“, meint er zufrieden. Und Feudenheim könne froh sein, dass der Bau jetzt laufe. „Ein Glücksfall“, so Bitzel, gingen doch durch die Corona-Krise die Einnahmen der Kirche zurück, und man wisse nicht, wie sich dies auf das Projekt ausgewirkt hätte.

Epiphanias erhalten

„Auf gutem Weg“ sieht er ebenso, was sich auf dem Epiphanias-Gelände tue. Das Areal des derzeitigen Gemeindehauses und des Pfarrhauses, wo Wohnungen entstehen sollen, verwerte nicht „ein beliebiger Bauträger“, sondern mit der Stiftung Schönau (früher Pflege Schönau) eine kirchliche Einrichtung. Schließlich sei es gelungen, die Epiphaniaskirche selbst und den Glockenturm zu erhalten, ja sogar die Mittel für einen Anbau zu bekommen, damit das Gotteshaus als Kulturkirche und Veranstaltungsstätte dienen könne. „Ein Paradebeispiel für bürgerschaftliches Engagement, das eine tolle Dynamik entfaltet hat – da ziehe ich den Hut“, bekennt Bitzel.

Ohnehin hätten ihn „das vielfältige Gemeindeleben, die vielen engagierten Leute“ sehr beeindruckt: „Ein großer Schatz sind die Menschen in Feudenheim“, hebt der Pfarrer dankbar hervor. Dazu zähle, dass viele Gemeindemitglieder sich sehr aktiv einbringen, aber auch das „eindrucksvolle Musikleben mit Profimusikern und ambitionierten Amateurmusiker, die ein tolles Musikleben entfalten“, lobt er.

Auch die „ökumenische Atmosphäre“ habe er in Feudenheim stets „enorm geschätzt“, wenngleich die „katholische Seite ja personell immer dünner besetzt war“, wie er bedauert. Aber gemeinsame Gottesdienste, etwa zuletzt Open-Air auf dem ASV-Platz, fand er gut.

„Sehr mühsam“ erlebte Bitzel dagegen den vom Dekanat vorgegebenen Prozess, aus den evangelischen Gemeinden von Feudenheim, Vogelstang, Käfertal und Wallstadt eine „Kooperationsregion“ zu formen. „Das wäre von den Synergieeffekten schon sinnvoll“, meint er, „aber ein dickes Brett – die alten Ortschaften sind eben weiter sehr selbstbewusst, sie haben ein starkes Eigenleben“.