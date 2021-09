„Es schmerzt schon sehr“, seufzt Kerstin Bäumer. Denn was im Stadtteil ohnehin schon viele Menschen geahnt haben, ist nun offiziell. Die Vorsitzende des Kerwevereins Feudenheim musste die Feudenheimer Kerwe, die sonst stets Mitte Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag stattfindet, offiziell absagen. Die Großveranstaltung sei angesichts der Vorschriften wegen der Corona-Pandemie „ein Ding der Unmöglichkeit“, so Kerstin Bäumer.

Grundsätzlich zulässig wäre die Kerwe zwar – aber nur, so wie etwa derzeit bei der kleinen Mess „Fun & Food“ auf dem Neuen Meßplatz, auf einem genau eingegrenzten und abgesperrten Gelände. Alle Besucher müssten geprüft werden, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind, sowie ihre Kontaktdaten angeben.

Keine Ersatzveranstaltung

„Das lässt sich doch auf der Hauptstraße gar nicht machen, wie soll das denn angesichts der vielen Seitenstraßen gehen?“, so Kerstin Bäumer. Schließlich hat sich die Kerwe stets auf den gesamten Bereich zwischen dem „Badischen Hof“ im Osten sowie der Metzgerei Trautmann und der Volksbank im Westen erstreckt – eine Strecke von rund zwei Kilometern. Schon die Absperrungen für Autofahrer an den Einmündungen von Seitenstraßen – oft beidseitig – kosteten den Kerweverein stets viel Geld. Bis auf die Neckarstraße, wo der Bus querte und daher stets die Freiwillige Feuerwehr Feudenheim postiert war und den Fußgängerstrom regulierte, erfolgten diese Sperrungen aber nur mit kleinen Gittern und Schildern. Radfahrer und Fußgänger kamen weiter durch. Nun hätte der Kerweverein aber überall strikt sperren und Ordner postieren müssen, um alle Besucher wegen der Corona-Regeln zu kontrollieren – letztlich auch Anwohner, die gar nicht die Kerwe besuchen wollen, sondern in der Hauptstraße wohnen. Das sei finanziell nicht machbar und auch organisatorisch mit ehrenamtlichen Helfern nicht zu leisten, so Bäumer.

Für die Geschäftsleute des Stadtteils sei das „natürlich ein Schlag“, so Bäumer, Inhaberin vom „Haarstudio am Eck“. Viele litten noch unter den Einschränkungen durch Corona. Für die Schausteller, die sich auch immer stark bei der Kerwe engagierten, „ist das natürlich eine Vollkatastrophe, denen sind ja viele Veranstaltungen weggebrochen“, bedauert sie. Finanziell habe die nach 2020 nun zweite Kerwe-Absage für den Kerweverein keine Folgen, da ja auch keine Kosten anfielen. Zwar habe man Künstler angefragt, aber noch keine Verträge geschlossen gehabt. „Aber es fehlt uns schon etwas, einfach menschlich, das Treffen mit den Kunden, der Austausch“, bedauert Bäumer. Eine Ersatzveranstaltung hätte keinen Sinn gemacht, da es ja darum gehe, dort zu feiern, wo die Geschäfte seien – eben entlang der Hauptstraße.

Früher war die Kerwe auf dem Festplatz in der Spessartstraße gefeiert worden – in viel kleinerem Rahmen. In der heutigen Form, mit Auftritten populärer Bands auf drei Bühnen entlang der Hauptstraße, Beiträgen von Vereinen und Schaustellern sowie Feuerwerk, geht die Großveranstaltung auf das Jahr 1998 zurück. Damals spendierte die MVG – heute RNV – den Feudenheimern ein großes Fest, weil die Hauptstraße wegen dem Einbau neuer Schienen lange gesperrt war. Daraus entwickelte sich eine Großveranstaltung mit jährlich rund mit 30 000 bis 40 000 Besuchern.