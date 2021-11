„Gettin’ Down with Motown“ lautete der Titel des Konzerts in der Epiphaniaskirche mit Janice Dixon und Michael Sorg, die bekannte Soul- und R&B-Titel aus den 60er und 70er Jahren interpretierten, darunter nicht nur Songs von Motown. „Amazing Grace“ machte den Anfang, zuerst von Janice Dixon a capella gesungen, bevor Michael Sorg mit dem Piano und Background Vocals folgte. „Endlich gibt es

...