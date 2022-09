Die Jugend kann jetzt alleine löschen

Er hat sogar Blaulicht und einen kleinen Lichtmast – und beides wird eingeschaltet, als der Alarm kommt. Schnell ziehen die Mädchen und Jungen ihren Wagen zu dem Müllcontainer, aus dem Flammen schlagen. Sie rollen Schläuche aus, schließen sie an den Hydranten, Verteiler und Strahlrohre an, und schon heißt es „Wasser marsch!“ So wird beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim der Löschkarren der Jugendfeuerwehr vorgestellt – ein Novum für Mannheim.

„Extrem zeitgemäß“ sei der Karren, sagt Thorsten Becker, der vor einer großen Zuschauermenge die Vorführung der Jugendfeuerwehr moderiert. „Ohne Dieselverbrauch, ohne Abgase“ könnten die 27 Zehn- bis 17-Jährigen der Jugendfeuerwehr so zu Übungen fahren. Zudem werde nicht immer ein Löschfahrzeug blockiert und es müsse nicht stets ein Jugendbetreuer anwesend sein, der einen Führerschein für eines der großen Fahrzeuge habe – denn seit die Mannheimer Feuerwehr ihre eigene Fahrschule auflöste, hat nicht mehr jeder Feuerwehrmann einen Lkw-Führerschein.

„Uns war wichtig, dass die Jugend ihre eigene Ausrüstung hat – robust und in jugendgerechter Größe“, so Kristof Kopp, der stellvertretende Kommandant. Schläuche, Strahlrohre, Verteiler, Stützkrümmer, Hydroschild, Schaumrohr – alles ist auf dem Karren vorhanden und so angeordnet wie auf den echten Löschfahrzeugen. Und dass die Kinder und Jugendlichen damit umgehen können, zeigen sie bei der Übung, als sie nicht nur mit zwei Strahlrohren die Flammen im Müllcontainer löschen, sondern dann nach noch mit einem dicken Schaumteppich alle Glutnester ersticken. „Dieser Schaum ist völlig unbedenklich und biologisch abbaubar“, erläutert Moderator und Feuerwehrmann Thorsten Becker während der Übung. Schließlich sei es bei der Jugendfeuerwehr heute wichtig, neben Feuerwehrkenntnissen, Kameradschaft und Sozialverhalten auch auf Nachhaltigkeit zu achten. „Und wir sparen auch Ressourcen durch diesen Löschkarren“, erläutert er, „wenn nicht zu jeder Übung der Jugendfeuerwehr ein 15-Tonner fahren muss“. Gerne stelle die Feudenheimer Feuerwehr die Pläne für den Karren auch anderen Abteilungen zur Verfügung: „Das könnte generell ein Modell für zeitgemäße Jugendarbeit sein“, findet Thorsten Becker. Gebaut haben den Karren die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim „komplett in Eigenarbeit“, wie Kommandant Marco Lorig betont: „Da stecken mehr als 500 Stunden Arbeit drin – in Corona-Zeiten, mit Maske und Test“, erklärt er: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen, darauf sind wir stolz!“

„Sehr beeindruckt“

Zur Finanzierung des Karrens und der Ausstattung waren 4500 Euro nötig, doch da halfen die Firma Henkel und der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis (DAFAK), den bei der symbolischen Übergabe an die Jugendbetreuer Alexander Brosch und Lars Puschmann Elfriede Breitwieser vertritt.

Sie erinnert daran, dass die Feudenheimer Feuerwehrleute schon seit über 45 Jahren den Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis bei der Ausrichtung des Pfennigbasars unterstützen. „Das ist eine lange Verbundenheit, und daher haben wir jetzt gerne einmal Sie unterstützt“, so Breitwieser. Zugleich zeigt sie sich „sehr beeindruckt“ von der Arbeit der Jugendfeuerwehr: „Das ist richtig toll, was die machen!“, sagt sie begeistert nach der Vorführung.

Und nicht nur sie ist beeindruckt: Zahlreiche Besucher strömen zu dem Tag der offenen Tür, bei dem nicht nur die Jugendfeuerwehr ihr Können zeigt und zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feudenheimer Abteilung, der Abteilung Innenstadt und des Kurpfälzer Vereins für Feuerwehrgeschichte zu sehen sind.

Gastronomen müssen helfen

Angesichts der „Woche der Wiederbelebung“ demonstrieren die Feuerwehrleute zudem Erste Hilfe. „Wir haben in der Abteilung drei Notfallsanitäter und eine Ärztin, auf jedem Fahrzeug ist ein Notfallrucksack und ein Defibrillator“, weist Thorsten Becker darauf hin, dass die Ehrenamtlichen inzwischen von der Leitstelle auch zu medizinischen Notfällen im Stadtteil geschickt werden können.

57 Mitglieder, darunter fünf Frauen, umfasst die Feudenheimer Feuerwehr derzeit. In der Corona-Zeit hat sie alle Übungen online gemacht und dadurch keine Mitglieder verloren, sondern sogar neue Kameraden gewonnen. Nur ein Tag der offenen Tür war eben zwei Jahre nicht möglich – und umso größer ist jetzt der Andrang. „Wir wussten schon von anderen Feuerwehren, dass das Interesse der Leute enorm groß ist – aber dass wir bei dem schlechten Wetter so überrannt werden, das hätten wir nicht gedacht“, so Kommandant Marco Lorig erfreut. Als schon zur Mittagszeit Pommes frites und Bratwürste ausgehen, hilft aber kurzfristig der „Ochsen“ und, als das nicht reicht, später die Gaststätte der „Goggelrobber“. „Es war ein Rekord-Tag, der Umsatz höher als je zuvor“, bilanziert Thorsten Becker.