Deutsche Boulemeisterschaft der Damen im September

Die coronabedingt von 2020 verschobene Jahreshauptversammlung des TSV Badenia Feudenheim 1889 e. V. fand jetzt in der vereinseigenen Boulehalle statt. Dabei wurde ein neuer Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender ist Tobias Günther. Außerdem erfuhren die Mitglieder, dass die Boule-Abteilung im September eine deutsche Damenmeisterschaft ausrichten wird.

Treue Mitglieder

Der nach knapp 20 Jahren aus dem Amt scheidende Vorsitzende Horst Deimel konnte immerhin 31 Mitglieder begrüßen und diesen berichten, dass der Verein über eine treue Mitgliedergemeinde verfüge. So hat sich laut Deimel die Zahl er Mitglieder, anders als bei vielen Vereinen, nur wenig reduziert – was auch durch Online-Gymnastikstunden via Internet gefördert worden sei. Dies habe Auswirkungen auf die Finanzlage, von der Schatzmeister Klaus Roos bei der Versammlung berichtete, dass sie stabil sei. „Dies und die Tatsache, dass es gelang, eine schlagkräftige neue Vorstandsmannschaft aufzustellen, erlaubt es, mit einer großen Portion Optimismus in die Zukunft zu blicken“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Neben dem Vorsitzenden sowie dem Schatzmeister standen die 2. Vorsitzende Marion Pedak nach über 20 Jahren sowie der Schriftführer Markus Pfeifer nicht mehr zur Wahl. Einstimmig gewählt wurde der neue Vorstand, bestehend aus Tobias Günther (1. Vorsitzender), Bettina Schorb (2. Vorsitzende), Sabine Lindmeyer (Schatzmeisterin) und Horst Deimel (Schriftführer).

Inzwischen sind alle Abteilungen (Boule, Tennis, Fußball, Tischtennis, Gymnastik, Capoeira, Volleyball, Nordic Walking) wieder aktiv. Aus Sicht der Badenia könne also eine „schwungvolle und spannende Nach-Corona-Zeit beginnen“. aph

