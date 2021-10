Desinfizierte Zwei rocken Mannheimer Zirkus Paletti

Die Hits von Fury in the Slaughterhouse im Zirkuszelt erleben - diese wohl einzigartige Möglichkeit gibt’s am Samstag, 23. Oktober im Zirkus Paletti, Im Pfeifferswörth 28a. Bei dem Auftritt von Kai Wingenfelder und Christof Stein-Schneider - Sänger und Gitarrist der „Furys“ - als die Desinfizierten Zwei steht das neue Album „Now“ der Hannoveraner Band im Mittelpunkt.

Den Auftritt Wingenfelders und Stein-Schneiders (Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr) hat Sven Hellmich, Abteilungsleiter beim ASV Feudenheim organisiert. „Selten, wenn nicht noch nie, hat man die Songs der Band in einem solchem Rahmen erlebt. Ein Highlight nicht nur für die Fans der Band“, so Hellmich. Das Konzert findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bedingungen statt und wird veranstaltet von und zugunsten der Viet Vo Dao Abteilung des ASV.

Karten gibt es noch zum Preis von 35€ unter vietvodao@asv-feudenheim.de bzw. 0175 576 7540 oder an der Abendkasse.