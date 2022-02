Der Schwung kommt auch am Bildschirm rüber

„Einen schönen, genialen Abend“, verspricht Irmi Benz, und die Präsidentin der Feudenheimer Frauenfasnacht (FFF) verspricht nicht zu viel: Unterhaltsam-kurzweilig, humorvoll und auch nachdenklich-kritisch, mit pfiffig-kreativem Einfallsreichtum gestaltet und noch dazu auf technisch gutem Niveau präsentieren sie die einzige Onlinesitzung eines Mannheimer Karnevalsvereins. Damit sind die Feudenheimer, nachdem die Bürgergemeinschaft schon den einzigen virtuellen Neujahrsempfang eines Mannheimer Stadtteils bot, erneut Vorreiter.

Kritik an der Kirche

Männer stehen hinter der Kamera (Michael Dreher, Andi Förter, Niels Bonsiep, Georg Rohde) und dürfen zwischendurch mit dem Staubsauger kommen. Sonst gestalten die Feudenheimer Frauen – aus drei Generationen, wie Irmi Benz stolz hervorhebt – das über dreistündige, aus dem 2014 geschlossenen und inzwischen bewohnten Gasthof „Zum goldenen Adler“ übertragene Programm komplett selbst. Dazu mixten sie einige Filmaufnahmen aus früheren FFF-Sitzungen mit zahlreichen neuen Beiträgen, und für eine Tanz – unterstützt von der „Badenia“ – gehen die närrischen Feudenheimer Frauen zwischendurch sogar auf den Rathausplatz ihres Stadtteils. Natürlich alles mit corona-gerechtem Abstand . . .

Denn trotz der gefährlichen Viruserkrankung gilt: „Girls just wanna have fun“. Das prägt die einleitende Gesprächsrunde von Irmi Benz mit ihren engen Mitstreiterinnen Sigi Dreher, Anja Heckmann, Christine Hettinger und Miriam Frank, wo ein paar Seitenhiebe auf Männer, die Feudenheimer Lokalpolitik von Tempo 30 in der Hauptstraße bis zum auf Spinelli geplanten Grünhof und insbesondere die Corona-Einschränkungen nicht fehlen dürfen.

Inhaltlich herausstechend – Marianne Rohde als Protokollerin mit mal nachdenklich machenden, mal kritisch-bissigen Bemerkungen über die Politik. Zwar konnte sie, da die Aufzeichnung schon zu lange zurücklag, den Krieg in der Ukraine nicht mehr berücksichtigen. Aber Corona und Klimawandel, Bundestagswahl und Bundesgartenschau bieten ihr genug Stoff für ihre treffenden Reime. Die Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Feudenheim (kfd) brandmarkt Gewalt gegen Polizisten und äußerst sich „verstört“ über den Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche: „Hört auf zu Verschleiern, bekennt Eure Schuld, wir sind es leid, wir verlieren die Geduld!“

Von Rohde stammt auch der Text für die „Lockdown Girls“ Angelika Dreher, Moni Förter, Laura Wagner, Mona Kourschil, Melissa Freund und Christiane Frank, die die Folgen der Pandemie glossieren.

Bei einer Kochshow erklären Basti und Laura Wagner die Zubereitung von Wraps – das Rezept dazu liegt in der Tüte bereit. 320 dieser Papiertüten mit allerlei witzigen Accessoires für einen närrischen Abend zu Hause und kleinen Präsenten der Geschäfte des Stadtteils haben die Aktiven der Feudenheimer Frauenfasnacht gepackt und an einem Samstag beim „Adler“ auf der Feudenheimer Hauptstraße ausgegeben. Grund genug für viele Zuschauerinnen, mehr als die geforderten zwölf Euro zu überweisen, die das elektronische Ticket für die Onlinesitzung offiziell gekostet hat.

Mit dem Erlös, so erläutern Irmi Benz, Sabine Stärk-Jaspers, Angelika Dreher und Miriam Frank, unterstützen die FFF wieder Einrichtungen für Frauen und Kinder in Not. So gingen 2021 jeweils 1500 Euro an das Frauenhaus, das Frauenhaus Heckertstift und das Projekt Frauen in Not der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd). Zudem gab es einen Zuschuss an das Ferienlager der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Feudenheim. Aber gerne verbinden die Frauen das auch mit einem Appell, in den örtlichen Geschäften einzukaufen.

Stadtprinzessin zu Gast

Dazu passt die Bütt „Online Shopping“ von Suse Banschbach, eingeleitet mit Sabine Wieser und dann als Konserve aus dem unvergessenen „Prinz Max“ zusehen. Herrlich auch das Wiedersehen mit den ehemaligen Festdamen der Feudenheimer Vereine Inge Freudenberger, Otti Dräxler, Hildegard Freund, Christa Übler, Elsbeth Schäfer, Evi Neugebauer und Helene Frank, dem Tanz „Außerirdische“ der „Badenia“, einstudiert von Susanne Freudenberger, und den „FFF Girls“ Vanessa Zillerweck, Ann-Kathrin Back, Laura Wagner, Julia Stief, Miriam Frank, Caro Merkel, Mona Kourschil, Sarah und Melissa Freund mit männlicher Verstärkung von Felix und Jakob Dreher sowie Tim Kourschil.

Gerne macht Stadtprinzessin Daniela II. den Feudenheimerinnen ihre Aufwartung, um bei einem Prinzessinnenfrühstück mit Irmi Benz sowie der 2017/18 als Stadtprinzessin amtierenden Feudenheimerin Miriam Frank über ihre Erfahrungen zu plaudern. Das Gesangsduo Angelika Dreher und Christiane Frank sowie Helga Finsterer, Ilona Kourschil und Sigi Gauch mit ihrem Sketch machen schließlich auch Lust auf ein Wiedersehen. Die flotten singenden „Töchter Feudenheims“ Sarah und Melissa Freund, Mona Kourschil, Laura Wagner sowie alle Aktiven mit fröhlichem „Hejahejahejaho“ sorgen für das schwungvolle Finale – in der Hoffnung, dass 2023 alle wieder live feiern können.