Der Schneemann muss flüchten

Von wegen „Winter, ade!“ So schnell geht er nicht, der Winter, verkörpert von Schneemann Olaf. Er tänzelt im Takt der Musik auf der Bühne und macht wenig Anstalten, sich zu verabschieden – aber muss dann spüren, dass der Liedtext „Winter, ade! Scheiden tut weh“ heißt. Birgit Sandner-Schmitt von der Bürgergemeinschaft Feudenheim greift zum Stöckchen, der Schneemann rennt davon, eine große Kinderschar rennt ihm nach bis zum Tunnel, der die beiden Feudenheimer Schulhöfe verbindet – so wird der Winter ganz im Wortsinne am Ende des Sommertagszugs vertrieben.

Sonst wird er ja symbolisch verbrannt, diesmal vertrieben – es ist alles etwas anders bei diesem Sommertagszug. Das beginnt schon mit der Einlasskontrolle durch Vorstandsmitglieder der Bürgergemeinschaft, denn noch gelten Corona-Regeln. „Es ist unsere erste Veranstaltung nach über zwei Jahren – wir wollen alles richtig machen“, sagt Christian Schultze, der zweite Vorsitzende der Bürgergemeinschaft. Aber dann äußert er sich „überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind“, stehen doch rund 200 Menschen innerhalb und außerhalb des abgesperrten Hofs der Grundschule. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, freut sich Christian Schultze.

Viele Kinder sind gekommen, dazu Abordnungen von ASV, „Lallehaag“ und den Landfrauen zu sehen. Die haben sich eigene Sommertagsstecken gebastelt, überlassen die von der Bürgergemeinschaft gespendeten Brezeln den Kindern und tragen auf ihren gelben Stecken selbst gemalte Sonnen. „Deshalb scheint ja die Sonne so schön“, kommentiert Landfrauen-Vorsitzende Susanne Spatz das herrliche Wetter.

Die Stecken mit buntem Papier und bunten Bändern seien „Ausdruck der Freude“, erläutert Birgit Sandner-Schmitt. „Außerdem glaubte man, der Stecken besitze magische Kräfte und lasse auf jeden, der damit berührt wird, Lebenskraft übergehen“, während „die Brezel ein Symbol der Sonne“ sei, so die Schriftführerin der Bürgergemeinschaft, die dieses Mal den Sommertagszug organisiert und sich auch gleich über den historischen Hintergrund informiert hat. Schon vor über 400 Jahren hätten Kinder in unserer Region Sommertagsstecken getragen, so Birgit Sandner-Schmitt, denn den ersten Hinweis auf einen Sommertagszug fand sie in einem Brief der „Lieselotte von der Pfalz“ aus dem Jahre 1696, in dem diese auf den schönen Brauch in Heidelberg hinweist. In Feudenheim sei die Tradition leider Ende der 1980er Jahre eingeschlafen.

Doch 2017 sei sie von der früheren Bezirksbeirätin Elisabeth Weiss, Ehrenmitglied der Bürgergemeinschaft Feudenheim, gemeinsam mit Marion Schöbel wiederbelebt worden, dankt sie Weiss. Zwei Jahre musste der Sommertagszug nun wegen der Corona-Pandemie ausfallen. „Damit aber nicht das Absagen zur unliebsamen Tradition wird“, so Sandner-Schmitt, habe man den Ablauf eben den Corona-Regeln angepasst und den Zug auf den Schulhof verlegt. Weil sich wegen der Corona-Pandemie die Jugendfeuerwehr, die sich sonst immer um den brennenden Schneemann kümmerte, bisher nur virtuell trifft, fällt dieser Programmpunkt aus. „Aber wir haben trotz Corona keine Mitglieder-Verluste, sondern Zuwächse – bei der Jugend und bei den Aktiven“, berichtet Markus Appel von der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim dem Publikum.

Stattdessen ist „Lallehaag“-Finanzminister Manfred Gruber in ein Kostüm von Schneemann „Olaf“ aus dem Film „Eiskönigin“ geschlüpft, das „Lallehaag“-Gardeminister Karsten Schüssler besorgt hat. Während die „Teutonies“, der Kinderchor vom Gesangverein „Teutonia“ , singt, wird es ihm schon ganz heiß in dem Kostüm. Erst seit drei Wochen singen die Kinder unter Leitung von Chorleiterin Hannah Humburger wieder, nun haben sie extra zwei Lieder einstudiert: „Komm doch, lieber Frühling!“ und „Kuckuck, Kuckuck ruft’s aus dem Wald“. Aber dann wird es wirklich ernst für den Winter. „Weg mit Dir!“, ruft Birgit Sandner-Schmitt, und während er zur Musik erst noch tanzen will, kann er dann – passend zum Lied „Kuckuck, Kuckuck“ – nur noch springen, nämlich ganz schnell ganz weit weg, denn die „Teutonies“ rennen ganz an der Spitze der Kinder, die ihn vertreiben.

