Der Reformator auf dem Reichstag in Worms

Vor 500 Jahren begegneten sich Martin Luther und Kaiser Karl V. auf dem Reichstag in Worms. Luther wurde dort letztmals von Fürsten und Reichsständen zum Widerruf seiner Lehren aufgefordert, doch er blieb bei seiner Position. Dieses prägende Ereignis war der Anlass für Pfarrerin Dorothee Löhr und Kurator Herbert Kempf, in der Epiphaniaskirche die Ausstellung „Luther in Worms – Bibel, Vernunft, Gewissen“ ins Leben zu rufen. Etwa 50 Exponate, darunter viele Faksimiles von originalen Schriftstücken, sind in der Kirche zu sehen.

Regeln überschritten

Die Eröffnung fand im Rahmen eines Gottesdienstes statt. „In Worms gibt es am Luther-Denkmal eine Ampel mit Ampelmännchen in Form eines Mönches“, sagte Löhr. „Die Reformatoren damals überschritten die geltenden Regeln. Sie liefen über die rote Ampel, so dass wir heute über die grüne gehen können.“ Es sei gut, dass es Regeln gebe. Doch wann ist es notwendig, sie zu befolgen – und wann, sie zu überschreiten? „In Worms trafen Kaiser Karl V. und ein von Rom verurteilter Mönch zusammen. Luther verteidigte sich, indem er standhaft blieb. Seine Lage war scheinbar hoffnungslos, doch durch diese Begegnung von Protest und Macht geriet die Welt ins Wanken.“

Am Ende seiner Rede soll Luther die berühmten Worte „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders“, gesprochen haben, die zu einer Art Sprichwort wurden. Historisch richtig ist diese Aussage nicht, denn stattdessen beendete ein bescheidenes „Gott helfe mir. Amen“ seine Ansprache. Mitverantwortlich, dass Luther auf dem Reichstag gehört wurde, war sein Landesherr, Kurfürst Friedrich III. von Sachsen, auch „der Weise“ genannt, unter dessen Schutzschild er stand. Luther reiste nach Worms, weil er einen Disput erwartete, doch Kaiser Karl verlangte prompt einen Widerruf. Luther erwiderte, seine Aussagen würden Gottes Wort betreffen, „. . . das das allerhöchste Ding in Himmel und auf Erden sei.“

Luther und die Reformation sind schon lange ökumenische Themen, daher durfte auch ein Vertreter der katholischen Kirche bei der Eröffnung der Ausstellung nicht fehlen. Jörg Lichtenberg, seit Dezember letzten Jahres bei der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena und als Klinikpfarrer im Theresienkrankenhaus zuständig, erläuterte den historischen Hintergrund. Dabei trug er ein T-Shirt vom Reformationsjubiläum 2017 der Evangelischen Landeskirche in Baden mit der Aufschrift „Ich bin so frei“, dem damaligen Motto.

Besuch nach Gottesdiensten

Kurator Herbert Kempf kommt aus Viernheim und arbeitet schon seit zwölf Jahren mit Dorothee Löhr und Ellen Weinel zusammen, begonnen hat alles mit einer Begegnung bei der Gesangbuchausstellung in der Viernheimer Auferstehungskirche. Kempf führte nach dem Gottesdienst einige Interessierte durch die Luther-Ausstellung, die immer sonntags noch bis zum 6. Juni jeweils nach dem Gottesdienst oder auch nach Vereinbarung besucht werden kann.