CDU besichtigt Skulpturenpark

Zu einer Besichtigung des Skulpturenparks in Ilvesheim lädt der CDU-Ortsverband Feudenheim am Samstag, 14. August, um 14 Uhr ein. Der Mannheimer Ehrenbürger und Mäzen Heinrich Vetter hatte seit Ende der 1960er Jahre bis zu seinem Tod 2003 viele Skulpturen und Plastiken gesammelt, um so gerade auch regionale Künstler durch den Ankauf zu unterstützen. Einige Werke befinden sich im öffentlichen Raum, aber 40 auf dem Areal seines ehemaligen Wohnhauses in Ilvesheim, dem heutigen Sitz der Heinrich-Vetter-Stiftung. Wer an der Führung mit Erläuterung der Skulpturen teilnehmen will, muss einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich vorher beim CDU-Ortsvorsitzenden Alexander Fleck telefonisch (0621/794124), per Fax (0621/7188197) oder E-Mail (fleck@cdu-feudenheim.de) anmelden. pwr

