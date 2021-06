Brunnenfest verschoben

In Feudenheim werden zwei große Veranstaltungen verschoben. Die Bürgergemeinschaft hat jetzt entscheiden, zum zweiten Mal in Folge das Brunnenfest abzusagen. Schließlich lassen die Corona-Verordnung nach wie vor keine großen Veranstaltungen ohne Abstandsregeln und Registrierung von Besuchern zu – und das wäre bei einem Fest rund um den historischen Brunnen auf dem Platz am Rathaus nicht denkbar. Die etablierten Bands „Honeysuckle Twins“ und „Secret Three“ hätten aber bereits einen Auftritt in 2022 zugesagt, so Iris Freund vom Vorstand der Bürgergemeinschaft.

Vorläufig geschlossen bleiben auch die Einrichtungen des Vereins für Ortsgeschichte Feudenheim, das alte Bauernhaus in der Eintrachtstraße 26 und die alte Schmiede. „Sollte im Oktober die Kerwe stattfinden, werden wir den Maibaum aufstellen und das Vereinshaus für kleine Gruppen öffnen“, kündigt zweiter Vorsitzender Günter Bonte an. Die geplante große Landwirtschaftsausstellung werde in jedem Fall auf nächstes Jahr verschoben. Der von Alois Putzer geführte Verein plane aber am Tag des offenen Denkmals im September eine Führung zu den Hinweisschildern an historischen Gebäuden. pwr