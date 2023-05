Brunnen zeigt den Bürgersinn

Zur Hymne „Freude schöner Götterfunken“, gespielt vom Polizeimusikkorps, werden die Planen weggezogen, dann gibt es einen Tusch: Genau 25 Jahre ist es jetzt her, dass auf diese Weise der neue Feudenheimer Rathausplatz eingeweiht wird – mit einem Ziehbrunnen nach historischem Vorbild sowie der Bronzefigurengruppe von Vetter Schorsch und Bas Kathrin, die sich über den für den Ort so typischen Lattenzaun („Lallehaag“) am Vorgarten hinweg unterhalten.

„Da hätte man mehr draus machen können“, bemerkt Holger Polomski, seinerzeit ML-Bezirksbeirat und „Ochsen“-Wirt, kritisch. Denn nur ein kleiner Kreis aus städtischen Mitarbeitern, Bürgergemeinschaft und Sponsoren trifft sich danach bei ihm, wo er passenderweise Brunnenkressesuppe auftischt. Und dass der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder trotz lange ausgehandeltem Termin nicht dabei ist, macht viele Feudenheimer sauer. In Käfertal oder auf der Vogelstang sei er immer, heißt es verärgert aus der Bürgergemeinschaft.

Lehrlinge helfen

So markiert ein kleines Fest das Ende eines großen Projekts und eines langen Kampfes um ein Stück Stadterneuerung, um einen besser gestalteten Ortsmittelpunkt – vordergründig. Tatsächlich geht es auch darum, das marode Rathaus zu sanieren und als Sitz des Bürgerdienstes zu erhalten. Das ist nämlich zeitweise sehr unsicher. Die Initialzündung für das Brunnenprojekt stellt im Oktober 1987 ein Antrag der CDU-Gemeinderatsfraktion dar. Deren damaliger Feudenheimer Stadtrat Alfred Rapp greift den Wunsch vieler Bürger auf, im Zuge der Planung zur Verkehrsberuhigung der Hauptstraße den Rathausplatz neu zu gestalten und mit einem Brunnen zu verzieren.

Die CDU spendet den Erlös eines Weinfestes als Grundstock für den Brunnen, und die Feudenheimer zeigen, dass es ihnen ernst ist. Alle – damals vier! – Gesangvereine und der Harmonika-Club geben 1990 und 1993 Benefizkonzerte, die „Narrebloos“ spendet und die Bürgergemeinschaft unter ihren damaligen Vorsitzenden Georg Roos und dann Klaus Haring organisiert erfolgreich große Spendenaktionen.

1995 wird eine „Brunnenkommission“ gebildet. Sie besteht aus dem in Feudenheim lebenden Handwerkskammerpräsidenten Herbert Gutfleisch, dem Architekten Rudi Fritz, Klaus Haring für die Bürgergemeinschaft, dem Kerwebürgermeister Franz Boxheimer sowie Björn Kommer, früher Justiziar der Handwerkskammer, CDU-Bezirksbeirat und Sprecher der Initiative zum Erhalt des Feudenheimer Ortsbilds. Gutfleisch sagt: „Wenn wir den Brunnen wollen, kriegen wir ihn auch!“ – und setzt das durch.

Bei der Stadt sieht man die Pläne lange teilweise sehr kritisch. Und Geld, das wird schnell klar, gibt es von der Stadt auch nicht. Mehrfach droht das Projekt zu scheitern – weil von der Stadtverwaltung wenig ermutigende Signale kommen. Aber im April 1997, zehn Jahre nach dem Antrag, wird der Gestattungsvertrag unterzeichnet. Zugleich entscheidet die Stadt, das Rathaus zu erhalten, zu sanieren und den Eingang wieder an die historisch richtige Seite auf die Ostseite zum Rathausplatz hin zu verlegen.

Für die Sanierung des Platzes, Planierung und Pflasterung mobilisiert Gutfleisch Lehrlinge der verschiedensten Gewerke, die das als Projekt der überbetrieblichen Ausbildungsstätte der Handwerkskammer im Wohlgelegen in Angriff nehmen. Bänke, Treppe, die Einfassung des Brunnens – alles machen die angehenden Handwerker. Architektin Beate Fritz-Hauch übernimmt honorarfrei die Bauleitung. Eine Tafel auf dem Gelände, neben dem öffentlichen Bücherschrank, erinnert an alle, die diesen neuen Platz möglich gemacht haben. Hier sei „mit Bürgersinn ein großes Werk geschaffen worden“, sagt zur Einweihung Erster Bürgermeister Norbert Egger.

Die Bronzefiguren, entworfen von Bildhauer Karl-Ulrich Nuß aus Weinstadt, fertigt Kunstgießer Joachim Balzer. Beim Brunnen entscheidet man sich für eine Kopie des ältesten Mannheimer Brunnens. Das Relikt aus rotem Neckartalsandstein mit Renaissance-Ornamenten stammt von 1598 und ist damit neben dem gotischen Turm der St. Peter- und Paul-Kirche das älteste Baudenkmal im Mannheimer Osten. Bis zum Bau einer Wasserversorgung mit Wasserturm 1905 durch die – damals selbstständige – Gemeinde Feudenheim gibt es mehrere solcher öffentlicher und privater Ziehbrunnen in dem Ort. Erhalten bleiben konnten nur wenige.

Original am Fliedner-Heim

Der Jochbrunnen stand hinter einer Scheune hinter dem „Goldenen Hirsch“ in der Hauptstraße 41/41 a auf der Grundstücksgrenze. Das war früher üblich, damit ihn mehrere Familien nutzen konnten. 1961 stellten ihn die Eigentümerfamilien zur Verfügung, so dass er im öffentlichen Raum aufgestellt werden konnte. Auf Brettern wurde er in einer aufwendigen Aktion zur Eberbacher Straße verschoben und im Garten der Evangelischen Kirche postiert.

Da musste er wegen des Neubaus von Kindergarten und Gemeindehaus weichen. 2020 hat man ihn restauriert und im Garten des Theodor-Fliedner-Heims platziert. Am Rathaus steht eine Kopie. Seit 2004 wird der Brunnen auf Initiative der kürzlich verstorbenen CDU-Bezirksbeirätin Elisabeth Weiß stets österlich geschmückt, seit 2010 gibt es regelmäßig ein Brunnenfest.