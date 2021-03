Die Bürgergemeinschaf Feudenheim hat den für den 14. März geplanten Sommertagsumzug durch den Stadtteil wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Das gilt ebenso für den Ostermarkt, der eigentlich am 20. März auf dem Rathausplatz stattfinden sollte.

„Ein Lichtblick“

Dennoch werden die Landfrauen Feudenheim den Brunnen am Rathaus schmücken, „denn ein kleiner Schmuck in diesen Zeiten ist ein Lichtblick“, dankt Iris Freund vom Vorstand der Bürgergemeinschaft Feudenheim den Landfrauen für ihren Einsatz. Die Bürgergemeinschaft hat allerdings noch immer die Hoffnung, dass sie das Brunnenfest am 10. Juli ausrichten kann. „Die Bands wissen Bescheid“, erklärt Iris Freund. Aber natürlich sei noch nicht abzusehen, wie die Corona-Lage sich bis zu diesem Termin entwickle. pwr