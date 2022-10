Boris Weirauch wirbt für einen Kompromiss beim Parken

Für Änderungen am Anwohnerparkkonzept in Feudenheim hat der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch geworben. Dazu schrieb der in Feudenheim wohnende Sozialdemokrat nun in Abstimmung mit den SPD-Bezirksbeiräten Briefe an seine Parteifreunde, Oberbürgermeister Peter Kurz und Baubürgermeister Ralf Eisenhauer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schließlich schlage das vom Gemeinderat beschlossene Konzept in Teilen der Bevölkerung, insbesondere bei Gewerbetreibenden, „fortgesetzt hohe Wogen“, heißt es in seinem Schreiben. „Ich möchte nichts unversucht lassen, eine Brücke zwischen Stadtverwaltung und Gewerbeverein zu bauen“, begründet Weirauch gegenüber dem „MM“ seinen Vorstoß: „Vielleicht bewirkt es ja etwas“, hofft er, dass seine Anregung den Konflikt lösen kann. In seinem Schreiben hält er generell das von der Verwaltung erarbeitete und vom Gemeinderat beschlossene Konzept für „unerlässlich“, um die Bevölkerung des Stadtteils vor Parkdruck durch Besucher der Bundesgartenschau zu schützen. Er sehe auch, dass sich die Stadtverwaltung Mühe gegeben habe, das Konzept nachzubessern. „Aus meiner Sicht reichen die Ansätze aber nicht aus, um die Belange der Gewerbetreibenden, deren Kundschaft und deren Mitarbeiter ausreichend zu berücksichtigen“, schreibt Weirauch.

„Berechtigtes Anliegen“

Er sehe sich daher als örtlicher Abgeordneter und wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD im Landtag in der Pflicht, diese – wie er schreibt – „berechtigten Anliegen“ zum Ausdruck zu bringen. Schließlich stehe der örtliche Einzelhandel seit Beginn der Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen, die durch die steigenden Energiepreise und die Kaufkraftverluste noch verschärft würden, so der Abgeordnete.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Feudenheim Vier Chöre der Teutonia singen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gedenken Gedenken nach tödlichem Messerangriff in Ludwigshafen - OB Steinruck legt Blumen nieder Mehr erfahren

Er wirbt in seinem Brief daher „für eine Lösung, die die flexible Erreichbarkeit der Geschäfte und sonstigen Einrichtungen im Stadtteil für die Kundschaft, Patienten und Mitarbeiter während der Bundesgartenschau sicherstellt“, bezieht er in seinem Vorstoß neben dem Handel ausdrücklich auch Ärzte und Dienstleister mit ein.

Konkret schlägt Weirauch eine erweiterte Parkscheiben-Regelung vor, wie sie auch schon Mitglieder des Gewerbevereins angeregt haben. Bislang gibt es die nach dem Konzept nur in der Hauptstraße und in einem Abschnitt der Talstraße. Würde sie auf den ganzen Stadtteil ausgedehnt, könnten Autofahrer für die Dauer eines Einkaufs, eines Arztbesuchs, einer Physiotherapie oder einer Kosmetikbehandlung frei parken. „Dieser Lösungsansatz wäre einfach zu handhaben beziehungsweise zu kontrollieren und würde zudem die Intention des Schutzkonzeptes nicht konterkarieren, da die Dauer eines Tagesbesuchs der Bundesgartenschau dazu zeitlich nicht im Widerspruch stünde“, argumentiert Weirauch. Zudem regt er an, Sonder-Parkgenehmigungen für Gewerbetreibende und deren Mitarbeiter auszugeben.

Nach dem bisherigen Konzept der Verwaltung dürfen in fast allen Straßen von Feudenheim ab April 2023 nur noch Anwohner ihre Autos abstellen – keine Mitarbeiter von Geschäften mehr, keine Kunden oder Besucher bei Anwälten, Arztpraxen, Handwerkern oder bei anderen Dienstleistern. Nur Anwohner können für ihre Gäste 18 Parkscheine pro Jahr erwerben, mehr nicht.