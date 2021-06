Blumenteppiche schmücken den Feiertag

Bereits zum zweiten Mal konnte Fronleichnam wegen der Pandemie nicht in gewohnter Weise stattfinden. „Normalerweise haben wir einen Gottesdienst mit Prozession zusammen mit der Gemeinde Christkönig in Wallstadt. Beides fällt aus, doch in St. Peter und Paul Feudenheim haben wir daher die Blumenteppich-Aktion“, sagte Mesner Christian Richter. Sechs Blumenteppiche hatten Gruppen der Pfarrei an bestimmten Orten gestaltet, an jeder Station gab es einen Flyer zum jeweiligen Thema des Teppichs.

Kelch – oder Engel

Das Motiv vor dem Altar hatte Richter selbst gestaltet – jedoch ohne Blumen. Der Teppich mit dem Motto „Ich bin das Brot des Lebens“ bestand unter anderem aus Mais, Salz, Sand und Kaffeebohnen. Den Kelch hatte Richter so entworfen, dass man ihn auch als Engel sehen kann. Auf dem Vorplatz der Kirche waren drei junge Frauen von der KJG am Werk. „Wir haben mit unserem Motiv versucht, die Kirche mit der KJG zu verbinden. Die Blätter haben wir privat organisiert und bei Blumengeschäften um Spenden gefragt“, so Hannah Krebs.

Der Blumenteppich am Kinderhaus an der Scharnhorststraße. © Katja Geiler

Besonders früh aufgestanden waren die Frauen des Arbeitskreises Kindergottesdienst und Caritas, die bereits um halb sieben Uhr morgens den Teppich am Friedhof gestaltet hatten – ein Schaf aus Holunderblüten zum Thema „Der Herr ist mein Hirte“, bevor auf dem Rathausplatz das Motto „Wasser – Quelle des Lebens“ mit leuchtenden Farben und einem Hintergrund aus Gras umgesetzt wurde. „Das Wasser soll eine Verbindung zum Brunnen auf dem Rathausplatz sein“, sagte Judith Weiß-Diehl.

Den Teppich am Theodor-Fliedner-Haus gestalteten die Frauen der KFD (Katholische Frauen Deutschlands) mit einem aktuellen Bezug: Die Erde ist bunt, Gott sei Dank! „Die Bewohner des Fliedner-Hauses freuten sich schon im letzten Jahr, als wir den Teppich gemacht haben. Sie schauten vom Fenster aus zu und haben gewunken“, sagte Marianne Rohde. Und auch an diesem Tag waren Zuschauer auf den Fluren zu sehen.

Prozession muss ausfallen

„Die eigentliche Prozession fällt zwar aus, doch jeder kann die Stationen besuchen und sich seine individuelle Prozession gestalten“, fügte Rohde hinzu. Den aufwendigsten Teppich gab es beim Kinderhaus in der Scharnhorststraße, dort hatten die Mitarbeiterinnen einen etwa 15 Meter langen, bunten Blütenweg zum Thema „Du bist wertvoll und kostbar“ gestaltet, durchweg mit positiven Symbolen wie beispielsweise Sonne und Herz. Auch die Kinder hatten etwas dazu beigetragen, sie hatten zwei Flechtwerke aus Wiesenblumen gebastelt, die dann neben dem Teppich aufgehängt worden waren.