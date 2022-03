Blumen und Appell an die Stadt

Blumen und Gewinnchancen – dafür ist der „Vergissmeinnicht-Tag“ bekannt, den der Gewerbeverein Feudenheim am Samstag, 26. März ab 10 Uhr in der Hauptstraße ausrichtet. Auf Höhe der Post, vom Gasthaus „Ochsen“ und der Apotheke Beyer werden Lose zu jeweils einem Euro verkauft – und jedes Los gewinnt. Entweder gibt es einen der vielen von den Mitgliedsbetrieben des Gewerbevereins zur Verfügung gestellten Preise oder eine Blume, eben ein Vergissmeinnicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die traditionelle Aktion, bei der sich die Geschäftsleute zum Frühlingsanfang bei Kunden bedanken, ist nun aber viel mehr. Gleichzeitig startet der Gewerbeverein an diesen drei Stationen eine Unterschriftenaktion mit einem Appell an die Stadt, das Konzept der zur Bundesgartenschau 2023 geplanten Anwohnerparkzonen doch noch zu ändern.

„Überall muss die Kurzzeitparkzone auf drei Stunden verlängert werden, damit Feudenheim ein belebter und gut besuchter Ort zum Einkaufen und Verweilen bleibt und auch Freunde oder Familie besucht werden können“, so Walter Ampersberger, Vorstand des Gewerbevereins, in seinem Appell. „Gleichzeitig brauchen wir für unsere Mitarbeiter, die jeden Tag nach Feudenheim kommen, Parkmöglichkeiten, von denen aus sie ihre jeweiligen Arbeitsplätze auch gut erreichen können“, bittet er – denn das sieht das Konzept derzeit gar nicht vor. Das betreffe ebenso die Seitenstraßen, die von der Hauptstraße weg führen, oder die Talstraße mit dem dortigen Gewerbegebiet. Der Gewerbeverein bittet „alle Feudenheimer, unsere Forderung zu unterschreiben, um unsere Betriebe und damit Ihre Nahversorgung in allen Bereichen langfristig zu sichern und auf hohem Niveau zu halten.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Inzwischen hat sich auch die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) des Themas angenommen. Präsident Manfred Schnabel und Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke wandten sich in einem Brief an Oberbürgermeister Peter Kurz und wiesen ihn direkt darauf hin, dass viele Regelungen der Kurzparkzonen von den Betrieben als „existenzbedrohend“ empfunden werden. Das „Anwohnerschutzkonzept“ sieht nämlich vor, dass während der Bundesgartenschau im größten Teil des Stadtteils nur direkte Anwohner parken dürfen.

Allein in Feudenheim seien von den Kurzparkzonen mehr als 400 Unternehmen betroffen, weitere 600 in Käfertal, Neuostheim und Neuhermsheim. „Wir bitten Sie, die Belange der Gewerbetreibenden zu berücksichtigen und gemeinsam mit der Wirtschaft nach Möglichkeiten zu suchen“, so die Kammer. So sehr die IHK die Bundesgartenschau befürworte und die Parkregelungen im Prinzip richtig und wichtig seien, so fehlten doch Parkmöglichkeiten für Kunden und Mitarbeiter. Langzeitparkplätze und Tiefgaragen, wie in der Innenstadt, gebe es in dem Vorort nicht. „Die Wirtschaft braucht daher Alternativen“, fordern Schnabel und Nitschke.

Konkret schlägt die Kammer Park-Berechtigungsscheine für Kunden und Mitarbeiter vor, die länger als zwei Stunden gelten, zudem Genehmigungen für Firmenfahrzeuge und die Freigabe des Parkplatzes an der Spessartstraße oder einen Bus-Pendelservice, wenn man auswärts Stellplätze für Mitarbeiter und Kunden einrichte. Zudem lenkt die Kammer den Blick der Stadt auf das Gewerbegebiet in der verlängerten Talstraße, wo durch den neuen Eingang zur Bundesgartenschau alle Stellplätze für Kunden und Angestellte wegfallen sollen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3