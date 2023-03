Blumen für die Kunden

Feudenheim blüht auf – beim traditionellen Vergissmeinnicht-Tag vom Gewerbeverein. Er lässt stets im Frühling Blumen sprechen, um seinen treuen Kunden zu danken, die Handel und Handwerk im Stadtteil nutzen. Dazu verkauft der Gewerbeverein Feudenheim am Samstag, 18. März, Lose zu jeweils einem Euro. Um 10 Uhr geht es los. Vor vier Geschäften auf der Hauptstraße in Feudenheim, nämlich vor der Postagentur Raudzis, vor dem Gasthaus zum Ochsen, vor der Apotheke Beyer und vor der Metzgerei Trautmann, werden die Lose verkauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei garantiert jedes der mehr als 800 Lose einen Gewinn – entweder eines der begehrten, vom Gewerbeverein bei Blumen Hoffmann gekauften schönen Vergissmeinnicht oder bei einer Nummer einen der mehr als 150 Sachpreise. Als Hauptgewinne verlost der Gewerbeverein in diesem Jahr ein Damenfahrrad von Fahrrad Kästle im Wert von 1300 Euro, einen Reisegutschein in Höhe von 1200 Euro vom Reisebüro Reisehäusl, der von den an der Aktion beteiligten Feudenheimer Geschäften finanziert wird, sowie einen Spezialitätenkorb der Metzgerei Fehrenbacher.

Die Nummernlose können bis 12.30 Uhr am Gasthaus Zum Ochsen eingelöst werden. pwr