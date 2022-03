Bilder von Gitta Kohls im Kulturtreff

„Die Farben des Meeres“ überschreibt Gitta Kohls eine Ausstellung im Feudenheimer Kulturtreff, die am Sonntag, 6. März, 11 Uhr, eröffnet wird. Was die Mannheimer Künstlerin in ihren Bildern und Grafiken festhält, ist geprägt von der Vielschichtigkeit der Farbe und der Kunst, zu abstrahieren. Nach dem Studium der Geisteswissenschaften in Heidelberg wandte sich Gitta Kohls mehr und mehr der künstlerischen Arbeit zu, studierte Kunstpädagogik in Karlsruhe, absolvierte zahlreiche Praxissemester in Mannheim, Hamburg und Salzburg und weilte regelmäßig zu Studienzwecken in Venedig. Die Ausstellung in der Hauptstraße 52a ist bis zur Finissage am Sonntag, 27. März, immer freitags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet, oder nach Vereinbarung unter 0151-280 11 305. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen und Maskenpflicht. cha

