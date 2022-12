Bachs Oratorium vereint zwei Chöre

Es soll „ein toller Paukenschlag zum Ende“ sein, sagt Arno Krokenberger (Bild), und er ist überzeugt, dass er gelingt: Zum Abschluss und als Höhepunkt einer ungewöhnlichen Kooperation führt der Kantor mit dem Kirchenchor der Evangelischen Gemeinde Feudenheim und der Kantorei der Johannes-Calvin-Kirche Friedrichsfeld an diesem Wochenende zwei mal gemeinsam das berühmte wie beliebte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf. Über 80 Sängerinnen und Sänger werden bei den machtvollen wie fröhlichen Klängen zu hören sein.

„Es gibt eine große Sehnsucht nach dieser Musik zu dieser Zeit“, weiß Krokenberger, „dass die Leute da sehr dankbar sind“. Das betreffe die Sänger, mit denen er das populäre wie anspruchsvolle Werk einstudiert hat, wie auch das Publikum.

Gemeinsamer Klangkörper

ASCII © Paula Franke

Dabei musste Krokenberger zwei Chöre jetzt zu einem Klangkörper formen – in verhältnismäßig kurzer Zeit. Auslöser sei, so sagt er, „ein Zufall“ gewesen. Krokenberger, 1993 in Blaubeuren geboren, ist eigentlich Jazzer, studierte dann Kirchenmusik in Tübingen und Leipzig. Nach Mannheim kam er nach seinen Abschluss 2017 als Musiktheaterdramaturg der Jungen Oper des Nationaltheaters. Bis 2021 war er hier fest engagiert, noch immer ist er für Projekte als Gastdramaturg dort tätig – und eben Chorleiter der Johannes-Calvin-Kirche Friedrichsfeld.

Feudenheim kam erst durch den genannten Zufall und vorübergehend hinzu. Die dortige Kirchenmusikerin Claudia Stein verabschiedete sich in ein Sabbatjahr, ehe sie ab März 2023 in den Ruhestand geht. Paul Tarling übernimmt dann ihre 70 Prozent-Kirchenmusikstelle – aber auch in der Übergangszeit wollte die Feudenheimer Gemeinde weiter die Chorarbeit in guten Händen wissen. So fiel die Wahl auf Arno Krokenberger, der sich seit Sommer der Herausforderung stellte, einen Klangkörper zu formen. „Beide Chöre hatten ja durch Corona sehr gelitten“, erklärt er. Die Friedrichsfeld Kantorei sei aber „sehr gut“ durch die Pandemie-Phase gekommen, „die waren zu den Proben mit Elan und Engagement wieder da“. In Feudenheim habe es „mehr Aufbauarbeit“ bedurft, weil Corona und der Chorleiterwechsel dort „schon für einen Knick“ gesorgt hätten. Doch die „schwierigen Startbedingungen“ hätten sich dank der verbindenden Kraft der Musik Johann Sebastian Bachs sehr schnell gelöst, so der Kantor. Nun freuten sich alle – etwa 45 Friedrichsfelder Chormitglieder und rund 35 Feudenheimer – auf die gemeinsamen Aufführungen.

Dabei habe er „enormen Respekt“ vor den Sängern. „Einige sind um die 20 Jahre alt, andere singen schon 50, 60 Jahre lang mit – wir haben einen ganz breiten Durchschnitt, und jeder bringt seine Biografie ein, seine Stärken, und gemeinsam erzählen wir die Weihnachtsgeschichte“, sagt Arno Krokenberger. Hinzu kommen mit Serena Hart (Sopran), Thomas Nauwartat-Schultze (Altus), Thomas Jakobs (Tenor) und Philip Niederberger (Bass) vier Solisten. Musikalisch begleiten wird die Sinfonietta Mannheim mit Konzertmeisterin Antje Reichert. (Bild: Paula Franke)