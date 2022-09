Ausstellung beendet den Sommer

Ein „Zusatzbonbon“ nennt es Ulrich Wellhöfer: Als etwas verspäteter Abschluss des von ihm organisierten Feudenheimer Kultursommers, der dem Stadtteil im Juni und Juli sieben Konzerte auf der Wiese des Wassersportvereins auf der Maulbeerinsel und am Rathaus bot, folgt jetzt noch eine Kunstausstellung. Am Sonntag, 25. September, wird sie im 17 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias. als Gemeinschaftsausstellung aller Künstlerinnen und Künstler eröffnet, die ihre Werke während der Veranstaltungen des Feudenheimer Kultursommers erstmals in offenen Ateliers präsentiert haben. Organisiert wird sie vom Verein KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar, und bei der von Ulrich Wellhöfer moderierten Vernissage wird Madeleine Schumacher mit der keltischen Harfe und ihrem Liederprogramm „Verborgene Gärten“ auftreten.

Grünzug und „Hauch Gottes“

Von Sonntag bis 23. Oktober sind jeweils sonntags rund um die Gottesdienste und die weiteren Veranstaltungen in Epiphanias bei freiem Eintritt die Werke von sieben Künstlern zu sehen, die in Feudenheim, Mannheim oder Umgebung leben und wirken. Mit dabei sind zum Beispiel das „KoenenKollektiv“, bestehend aus den Schwestern Janna und Lisa Koenen, das sich mit den Orten beschäftigt, die zurückbleiben, wenn Menschen gehen.

Mit „Frische Luft für alle – Mannheimer Freiraumtypen“ präsentiert und erklärt die Käfertalerin Ulrike Schaller-Scholz-Koenen die Bedeutung der Frischluftschneise, und der Bundesgartenschau 2023. Den „Hauch Gottes“ will Kyung-Hee Lee-Schumacher in ihren Werken zeigen, Inge Hoenekopp dagegen die schöne Seite einer Region im Orient, die sich derzeit eher schwierig und konfliktreich präsentiert. Die Kunstwerke von dem aus Usbekistan stammenden Kunstpädagogen Alexander Bergmann spiegeln seine Umgebung wieder. Galina Scatova behandelt in ihren Gemälden hochaktuelle Aspekte rund um die menschliche Existenz. pwr