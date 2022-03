Aus dem begrünten Quartier werden die Autos verbannt

Ein „Quartier mit Strahlkraft“ soll es werden – das verspricht Gregor Kiefer. Nach der Bundesgartenschau soll ab Anfang 2025 auf dem südlichen Teil des Spinelli-Geländes beim Wingertsbuckel ein Wohngebiet mit ungewöhnlichem Konzept entstehen. Die derzeitige Planung dafür hat Kiefer, Architekt und Bereichsleiter der GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, dem Bezirksbeirat Feudenheim vorgestellt.

Zum Gewerbegebiet an der verlängerten Talstraße hin ist unverändert der – in Feudenheim weiter heftig umstrittene – Betriebshof vom Fachbereich Stadtraumservice der Stadt vorgesehen. Auf dem Baufeld an der Ecke Wingertsbuckel/Talstraße plant die GBG neben einem Parkhaus eine Kindertagesstätte.

Die vier Gebäude rund um den Spinelliplatz sollen erhalten bleiben. Das gilt für die ehemalige Sporthalle, die weiter für gemeinschaftliche Nutzung in dem Viertel vorgesehen ist, sowie die drei Blocks der früheren Kaserne. In einem arbeitet derzeit das Team der Bundesgartenschau, eines wurde als Wohnheim für Auszubildende umgebaut und ein Block für Flüchtlinge.

Die zwei weiteren, nördlich gelegenen Blocks dagegen will die GBG nach der Bundesgartenschau abreißen. Kiefer nannte dafür „Brand-, Schallschutz und statische Gründe“, so der Architekt. In den Häusern würde „von der Struktur und Tiefe her Wohnungsbau nicht funktionieren“, auch ein Aufzug fehle. Der Erhalt lohne nicht, denn „man bekommt da keine ordentlichen Wohngrundrisse unter“.

Allerdings wolle man „auf dem Fußabdruck“ der Gebäude zwei neue, jeweils viergeschossige Bauten errichten. Hinzu kommen auf der freien Fläche zwischen Sporthalle und U-Halle sieben Punkthäuser, zwischen vier- und sechsgeschossig. Man plane da bewusst unterschiedliche Höhen. Vorgesehen seien insgesamt 15 700 Quadratmeter Wohnfläche mit zusammen etwa 180 Wohnungen. „Die genaue Zahl ist offen, weil die Grundrissplanungen noch nicht soweit sind“, so Kiefer. Nach Angaben des Architekten plant die GBG eine Mischung aus einem kleinen Anteil Eigentumswohnungen, viel normaler Vermietung und geförderten Mietwohnungen. Deren Teil werde „deutlich über 30 Prozent“ liegen. Geplant sei „ein guter Mix von großen und kleinen Wohnungen für alle Bevölkerungsschichten“. Generell seien Leitmotive bei dem Areal, dass es sich um ein also soziales, ökologisches, ressourcenschonendes, experimentelles und innovatives Wohngebiet handeln solle, das „Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen in allen Lebensphasen nebeneinander“ ermögliche.

Experimentell ist zum Beispiel das Heizsystem. Laut Kiefer soll das Quartier „energieautark“ sein. Mit speziellen Brunnen entnehme man dem Erdreich das 14 bis 16 Grad warme Wasser, leite es über Wärmetauscher und gebe es, auf zehn bis zwölf Grad abgekühlt, wieder in den Boden zurück. Alle elektrischen Komponenten dieses Nahwärmenetzes würden mit Solarenergie betrieben. Der Architekt räumte ein, dass das Konzept „sehr aufwendig“ sei: „Wir werden Probebohrungen machen müssen“, so Kiefer. Damit erzeuge man aber die Wärme für alle Häuser und auch die Kindertagesstätte völlig klimaneutral.

Geplant sei zudem ein stark durchgrüntes, autofreies Quartier mit schmalen Wohnwegen. Natürlich müssten diese von Müllabfuhr, Feuerwehr oder Anlieferern befahren werden können, aber man wolle „den Verkehr möglichst raushalten“, erklärte er. „Wenn Bewohner einen Einkauf gemacht haben, können sie selbst verständlich entladen“, so Kiefer, aber Stellplätze gebe es nur im Parkhaus. Vor den Häusern sei allein Platz für die Bewohner, für Spielflächen und Fahrräder, auch Lastenräder. „Wir wollen, dass die Bewohner möglichst auf Räder umsteigen“, sagte der GBG-Bereichsleiter.

Auf Nachfrage des Bezirksbeirats bekräftigt er, dass das Wohngebiet „nicht für eine vierköpfige Familie mit vier Autos“ gedacht sei. Man gehe von einem Stellplatzschlüssel von einem Wagen pro Haushalt aus und werde bei der Auswahl der Mieter darauf achten, dass sie zu dem Konzept passen. Schließlich gebe es eine gute Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr.

„Große Bedenken“ gegen dieses Verkehrskonzept äußerte dagegen Christiane Säubert, Bezirksbeirätin der Mannheimer Liste (ML). Sie glaube nicht, dass es funktioniere, dass so viele Bewohner ohne Auto leben. Zugleich erneuerte sie die Ablehnung des Abrisses der zwei alten Kasernenblocks. Zweifel, dass so viele Leute auf ihr Auto verzichten, meldete ebenso Thorsten Teinzer (AfD) an. „Ziemlich gut und überzeugend“ lobte dagegen Klaus Glas (SPD) das Konzept. Auch Rene Leicht (Grüne) begrüßte die Idee einer Quartiersgarage: „Es erhöht die Lebensqualität des Wohnumfelds, wenn es nicht durch Blech blockiert wird“. Allerdings mahnte er ein Konzept an, wie man das neue Wohngebiet mit der bestehenden Bebauung von Feudenheim besser verzahne. „Wir müssen da gute Übergänge schaffen“, erinnerte er an seine Forderung, die Kreuzung Talstraße/Wingertsbuckel und den Wingertsbuckel hier umzugestalten, damit diese nicht wie ein Riegel wirken. „Da laufen erste Voruntersuchungen“, informierte ihn Klaus-Jürgen Ammer, Leiter der Projektgruppe Konversion der Stadt, etwa ob man den Wingertsbuckel von vier auf zwei Fahrspuren verringern sowie bessere Übergänge für Fußgänger schaffen könne. Das sei aber „keine triviale Aufgabe“. Stephan Bordt (Linke) regte an, über die Ansiedlung eines Einzelhandelsgeschäfts nachzudenken – denn die Hauptstraße mit ihren Geschäften sei sehr weit weg. Laut Gregor Kiefer ist dafür derzeit keine Fläche vorgesehen, „aber wir nehmen die Anregung mal mit“, versprach Sitzungsleiterin und Stadträtin Claudia Schöning-Kalender.