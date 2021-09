ASV stellt sich neu auf

Der ASV Feudenheim stellt sich im Funktionsteam der Aktivität für die kommende Saison breiter auf. Ab sofort wird Dieter Bolze als neuer Sportlicher Leiter einsteigen und soll die Moderation, Koordination und Kommunikation zwischen den Teams im Herrenbereich sowie das Scouting und die Abstimmung im Nachwuchsbereich verantworten.

Für den 69-jährigen Bolze schließt sich damit ein Kreis, nachdem er vor genau 50 Jahren als Spieler zum damals in der 1. Amateurliga beheimateten ASV Feudenheim gekommen war. „Ich bin schon sehr lange im Fußball-Bereich tätig. Irgendwann wollte ich auch Schluss machen. Als jetzt aber die Möglichkeit beim ASV kam, habe ich nicht überlegt und kann meine Fußballzeit nun schön abrunden“, betont Bolze. Dass er die Aufgabe beim Fußball-A-Ligisten annimmt und mit großem Ehrgeiz anpackt, erklärt bereits seine Leidenschaft für den Sport. „Wir wollen die Infrastruktur weiter verbessern und die Jugend von unten her weiter aufbauen. Die Spieler müssen gern zum ASV kommen“, so Bolze, der in der Vergangenheit bereits 15 Jahre beim Nachbarn DJK Feudenheim tätig war und mitverantwortlich war für den ausgezeichneten Nachwuchspool, den der Verein am Neckarplatt besitzt.

Auch die Club-Führung ist von den Qualitäten Bolzes, seinem Ruf in der Region und seinen bisherigen Tätigkeiten überzeugt. „Wir versprechen uns von der Zusammenarbeit mit Dieter Bolze, uns kontinuierlich zu verbessern, und den ASV sportlich und wirtschaftlich in eine erfolgreichere Zukunft zu führen“ erklärt der zweite Vorstand Markus Pfenning. Obwohl Bolze im Herbst auf seinen 70. Geburtstag zusteuert, ist von Müdigkeit keine Spur. „Ich will hier langfristig etwas machen“, so Bolze. „Der ASV ist ein Verein mit großer Tradition und ich werde alles dransetzen, dass wir unsere Visionen verwirklichen.“