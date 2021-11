ASV Feudenheim: Vorstand stellt Mitgliedern Ideen für neue Sporthalle vor

Mannheim. Martin Kappler bleibt Vorsitzender des ASV Feudenheim. Wie Pressebeauftragter Dennis Grießbach mitteilte, wurde Kappler von der ordentlichen Mitgliederversammlung für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Neu gewählt wurden zudem Jugendleiter Hans-Jürgen Illner als zweiter Vorsitzender und Jugendtrainer Andreas Ulbert als Hauptkassierer. Schriftführerin Lili Gruber wurde gleichfalls im Amt bestätigt. Der Verein plant unter anderem den Bau einer neuen Sporthalle.

In seinem Originalbeitrag schreibt ASV Pressebeauftragter Dennis Grießbach:

Das Team um Martin gestaltet sich zum Teil neu. Da sich die bisherigen Amtsinhaber/-innen nicht mehr zu Wahl stellten, galt es, nach der Wahl des 1. Vorsitzenden, die Ämter des 2. Vorstands und des Hauptkassiers neu zu besetzen. Für die Wahl des 2. Vorstands wurde der langjährige ASV-Jugendleiter Hans-Jürgen Illner vorgeschlagen, der von der Versammlung mit großer Mehrheit in sein neues Amt gewählt wurde. Illner wird das Amt des Jugendleiters in Personalunion weiter begleiten. Zum Hauptkassier wählten die Mitglieder den ASV-Jugendtrainer Andreas Ulbert. Die Position der Schriftführerin behält die bisherige Amtsinhaberin Lilli Gruber nach Wiederwahl weiter inne.

Das Vorstandsteam wurde durch vier Beisitzer erweitert, welche beratend und unterstützend dem geschäftsführenden Vorstand zuarbeiten. In diesen Beisitz wurden die Personen Sabrina Geschwill, Harry Gantner, Alexandre Janicki und Dennis Grießbach gewählt.

Eine neue Personalie gibt es zudem in der Fußballabteilung. Björn Korbus, Spielertrainer der 2. Mannschaft, übernimmt als Fußballabteilungsleiter das Steuer.

Kappler führte die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung bis zu den Neuwahlen durch das Programm der Tagesordnung, welche, neben den Berichten der Abteilungen, einen interessanten Einblick in die zukünftige Projekte und geplanten Investitionen des Vereins gab. Die Versammlung beschloss hierbei die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Flutlichtanlage. Diese soll gegen ein modernes LED-System ausgetauscht werden.

Des Weiteren gab es einen Ausblick in die Vision „neue ASV-Halle“. Das sich in der Anfangsphase befindende Projekt hat den Neubau eines Gebäudes auf dem ASV-Gelände zur Zielsetzung, in dem neue Fitness- und Kraftsporträume, sowie auch Platz für Besprechungen und Schulungen geschaffen werden sollen.

Der ASV Feudenheim kam gut durch die Corona-Krise und konnte durch eine umfangreiche Kostensteuerung gut aus der Schieflage nach dem Kunstrasenbau herauskommen. Bei dem Großprojekt kamen 2019 unerwartete Mehrkosten auf, die das damals frisch gewählte Vorstandsgremium vor große Herausforderungen stellte.

Für die Meisterung dieser und die tatkräftige Unterstützung bei Arbeitseinsätzen auf dem Gelände, sowie im alltäglichen Vereinsleben richtete Kappler dankbare und anerkennende Worte an die ehrenamtlichen Helfer.

Er rief hierbei auch dazu auf, sich aktiv im Verein zu engagieren. Nur durch viele fleißige Hände könne der ASV weiter nach vorne gebracht werden.