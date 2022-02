Arbeiten an Grünzug Nordost - 31 Bäume müssen in Feudenheim weichen

Mannheim. Das Gelände des Sportparks Feudenheim soll aufgewertet werden, da dieser künftig den Eingang zum Grünzug Nordost bilden soll. Laut Beschluss des Gemeindesrats vom 9. Dezember 2021 sollen Flächen begrünt, 59 Bäume gepflanzt werden und es wird weitere Sportangebote geben. Im Sommer soll der erste Bauabschnitt starten. Zur Vorbereitung wurden jetzt Hecken zurückgeschnitten und 13 Bäume gefällt, vier davon seien bereits geschädigt gewesen, so die Stadt. Vier weitere Bäume seien in schlechtem Zustand, so dass sie „mittelfristig zur Wahrung der Verkehrssicherheit entfernt werden müssten“. Die Rodungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt finden auf einem rund 700 Quadratmeter großen Gelände zwischen Bahndamm und Eisenbahner-Sportclub statt. Ende Februar sollen sie abgeschlossen sein, um Vögel nicht beim Brüten zu stören. Bevor ein Baum gefällt oder eine Hecke geschnitten wird, so die Stadt, werde geprüft, ob Vögel oder andere Tiere darin nisten.

Auch auf Spinelli finden ähnliche Arbeiten statt. Wie die städtische Entwicklungsgesellschaft MWSP mitteilt, werden für die Wohnprojekte auf dem Gelände der Bundesgartenschau 2023 jetzt Gehölze entfernt – darunter 18 Bäume sowie Sträucher und Hecken. Sie machen einer Bordsteinanlage für Fußgänger an der Ecke Völklinger Straße und Bad Kreuznacher Straße Platz. Die sei für die Verkehrssicherung zwingend erforderlich. Auch die MWSP habe vor den Fällungen sichergestellt, dass in den Bäumen und Sträuchern keine geschützten Arten oder Brutvorkommen sind. Neupflanzungen zum Ausgleich sind an der Anna-Sammet-Straße vorgesehen.