Anbau wächst nur langsam

Werner Besier, vor ein paar Tagen noch sehr frustriert, ist plötzlich wieder optimistisch und hört sich viel besser gelaunt an. „Es geht weiter!“ meldet er nämlich. Auf der seit Monaten ins Stocken geratenen Baustelle für den Anbau der Kulturkirche Epiphanias an die Feudenheimer Epiphaniaskirche wird wieder gearbeitet. Zeit- und Finanzplan stimmen aber schon lange nicht mehr.

Der frühere Arzt Werner Besier ist der Motor, dass die Epiphaniaskirche erhalten bleibt und neu genutzt wird. Ende 2014 hatte das Evangelische Dekanat mitgeteilt, dass die 1963 bis 1965 erbaute Epiphaniaskirche sowie das etwas ältere, 1956/57 errichtete Gemeindehaus mit Kindergarten und Jugendräumen wegen starker Baumängel allein mit hohen Kosten zu sanieren und deswegen nur der Abriss des gesamten Ensembles wirtschaftlich sinnvoll sei. Besier war dann der Motor dafür, dass es nicht so kam, und wurde dafür mit dem „Feudenheimer Bürgertaler“ ausgezeichnet.

Doch nur die eigentliche Epiphaniaskirche, die unter Denkmalschutz steht, ist vor dem Abriss bewahrt und saniert worden, um sie nun als Ort der religiösen, sozialen und kulturellen Begegnung mit dem Titel „Kulturkirche“ zu nutzen. Das Gemeindehaus fällt weg, an dieser Stelle ist Wohnungsbau vorgesehen – wann der Abbruch erfolgt, ist derzeit indes noch offen. Der letzte Stand war Herbst 2022.

Strenge Brandschutzauflagen

„Um die Kirche weiter als Kulturkirche nutzen zu können, brauchen wir daher den Anbau – für Toiletten inclusive Behindertentoiletten und als Garderobe“, erläutert Besier. Zudem soll der Anbau, der die Sakristei umfasst und sie erweitert, eine Teeküche und einen weiteren, teilbaren Raum als Stimmzimmer oder für kurze Einspielproben beinhalten, wo Mitglieder von Orchestern sich aufhalten können.

Durchbrüche von der Kirche in den Anbau dienen zugleich als Notausgänge für die Epiphaniaskirche, die – anders als eine reine Kirche – als Veranstaltungszentrum strengeren Brandschutzauflagen unterliegt.

„Der Anbau ist nötig, damit unser Betrieb weitergehen kann“, fast Besier zusammen. Die Baugenehmigung liegt bereits seit Juli 2020 vor, und eigentlich hätte vor Weihnachten 2021 der Rohbau fertig sein sollen. Doch davon kann bisher immer noch keine Rede sein. „Wahnsinnige Schwierigkeiten“ und „große Probleme“ mit Handwerkern hätten für Verzögerungen gesorgt, so der Vorsitzende des Trägervereins der Kulturkirche Epiphanias.

Grund für die Verzögerungen sei die Corona-Pandemie, die zu Personalausfällen bei den Firmen führten, aber auch Lieferverzögerungen bei Holz, Stahl und Dämmstoffen. Die Treppe innerhalb des künftig zweigeschossigen Anbaus etwa hätte fertig gegossen von dem Unternehmen in Feudenheim angeliefert werden sollen, „aber dann hieß es, sie können nicht liefern – daher steht aber die Baustelle, weil erst die Treppe in den Neubau ’reinmuss, ehe es weitergehen kann“, so Werner Besier.

Zwar seien die Durchbrüche von der Kirche in den Anbau erledigt und die Aufstockung begonnen, aber seit November „hängen alle großen Arbeiten und die Baustelle dümpelt langsam ohne Fortschritte vor sich hin“, seufzt Besier. Er hofft, dass es jetzt nach der entsprechenden Ankündigung der Baufirmen wirklich klappt und bis Ostern ein entscheidender Fortschritt gemacht werden kann, so der Vorsitzende. „Ich glaube es aber erst, wenn es geschafft ist“, bleibt Besier vorsichtig.

Allein die Kosten für die Miete des Krans stiegen durch die Verzögerung um 7000 Euro, hinzu kommen die Preissteigerungen bei den Materialien. „Ich weiß noch nicht, wie teuer es letztendlich wird“, so Besier. Geplant seien Kosten von 590 000 Euro, „die sind durch Spenden abgedeckt und wir haben da auch einen Puffer drin“.

Aber im Oster-Gemeindebrief der Evangelischen Gemeinde Feudenheim bedauert er dennoch eine „deutliche Verschlechterung“ der Finanzlage des Vereins und ruft zu Spenden auf. Vor Weihnachten hatte ein solcher Appell schon Wirkung gezeigt, denn da gingen fast 10 000 Euro für die Kulturkirche ein, wie er dankbar hervorhebt.

Aufruf zu Spenden

Eigentlich finanziert sich der Verein durch die Einnahmen aus der Vermietung der – ohne Corona-Abstand – rund 400 Plätze bietenden Epiphaniaskirche, doch durch die Corona-Pandemie ist da viel weggebrochen. „Wir hatten durch Corona zwei Jahre kaum Konzerte“, so Besier. Stark genutzt worden sei die Kulturkirche aber für Proben sowie Video- und Tonaufnahmen der Musikhochschule, des Kurpfälzischen Kammerorchesters und des Nationaltheaters. So fanden in 2021 in Epiphanias an 53 Tagen Gottesdienste, an 188 Proben, an 40 Tonaufzeichnungen, aber nur an 19 Konzerte statt. „Aber jetzt läuft es zum Glück aber wieder an“, sagt Werner Besier.