Alte Kastanie gefällt

Anwohner reagierten traurig und empört, bei den Bezirksbeiräten klingelte ständig das Telefon – aber es war nicht aufzuhalten: In Feudenheim, an der Ecke Talstraße/Eichbaumstraße, ist eine große, 120 bis 150 Jahre alte Rosskastanie gefällt worden. Sie musste einem privaten Bauprojekt weichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bezirksbeiräte aller Parteien und Anwohner hatten seit Wochen für den Erhalt des Baumes gekämpft und auch eine Klage beim Verwaltungsgericht erwogen. Dafür fehlte indes ein Finanzier. Der Investor verwies gegenüber dieser Redaktion darauf, dass er Mietwohnungen schaffe, Ersatzpflanzungen vornehme und der Baum ohnehin krank sei. Zudem habe er eine Genehmigung.

Das ist richtig. Die Stadt hat die Fällung der 17 Meter hohen Rosskastanie gestattet. Zwar vertrat sie zuvor die Auffassung, dass es sich um einen „prägenden und erhaltenswerten“ Baum handelt. Das Regierungspräsidium als nächsthöhere Behörde meinte dagegen, „Gesichtspunkte des Baumschutzes haben grundsätzlich hinter einem bestehenden Baurecht zurückzutreten“. Daher sei die Fällung des Baums dennoch rechtmäßig.

Bezirksbeirat René Leicht (Grüne) bezweifelte zwar, dass die Fällung mitten in der Vogelbrutzeit erfolgen darf – konnte das, als er von den Fällarbeiten am Nachmittag erfuhr, aber nicht mehr klären. Anwohner versuchten auch, die Polizei einzuschalten – vergeblich.

Auch wenn der Baum nun weg ist, halten die Initiatoren von der Bürgerinitiative „Lebenswertes Feudenheim“ an der Idee fest, am kommenden Mittwoch, 29. Juni, ab 18 Uhr vor der Kulturhalle des Stadtteils in der Spessartstraße eine Mahnwache für den Baum zu veranstalten. Ab 19 Uhr tagt in der Kulturhalle der Feudenheimer Bezirksbeirat. Zuvor sollen die Teilnehmer der Sitzung aus Politik und Verwaltung den, wie es heißt, „stillen Protest“ der Feudenheimer gegen den Verlust des Baums erleben. Teilnehmer wollen Grablichter aufstellen, und der gemischte Chor „CanTonia“ des Gesangvereins „Teutonia“, einer der größten und ältesten Vereine Feudenheims, will mit passenden Liedern rund um das Thema Bäume den Protest unterstützen.