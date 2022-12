Alles rund um den Hund

Die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes wird am Samstag, 10. Dezember, auf der Fläche zwischen der Kulturhalle Feudenheim und der Brüder-Grimm-Grundschule ihr Können zeigen. Dort findet nämlich von 12 bis 21 Uhr der erste Feudenheimer Hundeweihnachtsmarkt statt. Veranstalter ist die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes, die in Feudenheim auf der Maulbeerinsel stationiert ist.

Das fast 27 Jahre alte Einsatzfahrzeug der Staffel hat einen Motorschaden. „Die Einnahmen aus dem Hundeweihnachtsmarkt fließen in den Kauf eines gebrauchten Einsatzfahrzeuges, das die Staffel ganz dringend braucht“, kündigt deren Leiter Gerd Taynor an. Wenn er und seine Kameradinnen und Kameraden ausrücken, um vermisste Menschen zu suchen, tun sie das nämlich rein ehrenamtlich – die Krankenkassen oder der Staat zahlen nichts dafür.

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt umfasse neben allerlei Produkten für Hunde auch Livemusik, eine Tombola, den Auftritt eines Weihnachtsmanns für Kinder und ein großes Angebot an Speisen und Getränken. Zudem startet die DRK-Rettungshundestaffel ein Pilotprojekt. „Sehr häufig kommen – über Social Media oder bei anderen Veranstaltungen – Fragen aus Hundehalterkreisen an die Staffel“, so Taynor, sei doch in der Corona-Pandemie die Zahl der als Haustiere gehaltenen Hunde deutlich gestiegen. Nun wollen die Mitglieder erstmals über Erziehung und über Ernährung der Vierbeiner ebenso wie über die Tätigkeit der Staffel und die Voraussetzungen und Anforderungen an Rettungshunde sowie den neuen Ausbildungsgang Therapiehund informieren. pwr