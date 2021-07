Akkordeon-Matinée mit Inspirationen

Der Harmonika-Club Feudenheim lädt am Sonntag, 11. Juli, 11 Uhr, zu einer Matinée in die Feudenheimer Kulturhalle ein. Die Zuhörer werden mitgenommen auf eine sommerliche Reise durch Savannen, an einsame Strände, zu fantastischen Tierwelten, Märkten und den mitreißenden Rhythmen Afrikas. Es erwarten sie Themen aus dem „König der Löwen“ und „Jenseits von Afrika“, „Swinging Safari“, Totos „Africa“, der „Sandstorm“ von Darude sowie Fritz Doblers „Keniade“. Karten gibt es zum Preis von zwölf Euro (Kinder 7 Euro) bei den Spielern des HCF oder über die E-Mail-Adresse kartenvorverkauf@hcf-feudenheim.de. Restkarten werden an der Tageskasse verkauft. Entsprechend den Pandemie-Regeln gibt es feste Sitzplätze und es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen. aph/red

