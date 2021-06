Ärgernis am Ortseingang

„Ende des Jahres, spätestens im Frühjahr 2022“ soll es am Feudenheimer Ortseingang Ecke Aubuckel/Hauptstraße keine Baustelle mehr geben. Das versicherte jetzt Stefan Pfeil, der Geschäftsführer der Walldorfer Firma Pfeil Projektentwicklung GmbH, auf Anfrage. Mehrere „MM“-Leser hatten sich erkundigt, warum an der prominenten Stelle gegenüber vom Bunker seit Jahren gebaut wird, ohne dass es erkennbar vorangeht. Auch im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats war das Thema.

Dort fragte der Feudenheimer Stadtrat Alexander Fleck (CDU) nach dem Ärgernis. Dabei versicherte die Verwaltung, dass es vonseiten der Baurechtsbehörde keinen verhängten Baustopp für das betreffende Vorhaben gebe. Pfeil – Architekt, Bauträger und Investor – erklärte gegenüber dem „MM“, er habe selbst einen Baustopp beschlossen. „Seit Herbst 2020 sind aber wieder alle Firmen im Einsatz“, so Pfeil, und es gehe nun ganz planmäßig weiter.

Planung geändert

Geplant sind hier zwei, so Pfeil, „hochwertige Stadtvillen“ mit insgesamt 14 Wohnungen, in einem Bau acht und im benachbarten Gebäude sechs weitere Wohnungen. „Auvillen“ hat der Investor das Projekt genannt. Der schmiedeeiserne Zaun der hier früher stehenden alten Villa – ein Zeugnis historischer Handwerkskunst – ist laut Pfeil fester Bestandteil der Neubebauung und soll trotz des teils sehr maroden Zustands erhalten, saniert und restauriert werden, wie er dem Bezirksbeirat 2017 auf Anfrage versicherte. Der Investor kaufte das Grundstück bereits 2012. Baubeginn war schon 2018, die Fertigstellung zunächst für Frühjahr 2020 geplant.

Im vergangenen Jahr habe man die Planung aber geändert und dafür eine neue Genehmigung beantragt. Diese Aussage bestätigt auch die Stadt. Dabei handelte es sich laut Pfeil um vier Dachgalerien. „Die bisherigen Penthouse-Wohnungen werden dadurch zu Penthouse-Maisonette-Wohnungen mit Zugang zu einer jeweils eigenen Sonnenterrasse mit herrlichem Blick zum Gelände der Bundesgartenschau“, so Pfeil. Das sei es ihm „wert gewesen, die Baustelle kurzzeitig einzustellen und auf die Nachtragsgenehmigung zu warten“, so der Investor. Auseinandersetzungen mit Anwohnern habe es deswegen nicht gegeben.

Derzeit seien bereits die Dachgalerien in Holzbauweise fertiggestellt, der Innenausbau mit den haustechnischen Gewerken laufe derzeit. Die Fenster seien eingebaut. Der Investor will die Wohnungen nach Fertigstellung vermieten, nicht verkaufen. Dazu kommt eine Tiefgarage mit je einem Stellplatz pro Wohnung.

Auf Innenstadt konzentriert

Pfeil nennt noch einen zweiten Grund für die Verzögerung n Feudenheim. Mit seiner PfeilPro Gruppe realisiere er derzeit ein sehr anspruchsvolles Wohnprojekt auf dem Quadrat T 5 in der Innenstadt (Tenon5.de), wo aber der Generalunternehmer gewechselt habe, sowie 84 Wohneinheiten an der Stengelhofstraße gegenüber der Einmündung Dänischer Tisch auf der Rheinau. „Zwischenzeitlich mussten wir uns ganz auf die Innenstadt konzentrieren – aber es gab ja auch keinen Druck, in Feudenheim irgendwelche Termine einzuhalten“, sagte er.

