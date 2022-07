Ärger um Plakate zum „Lockdown“

„180 Tage Lockdown für Feudenheim – leere Läden, leere Praxen“: Das so betitelte Plakat des Gewerbevereins Feudenheim hat für gewaltigen Ärger gesorgt. Geworben wird damit für eine Veranstaltung am Dienstag, 19. Juli, um 19 Uhr in der Kulturhalle, bei der es um die Parkregelung für den Stadtteil während der Bundesgartenschau 2023 geht, die 178 Tage dauern wird. Hierfür hat die Verwaltung ein, wie sie es nennt, Anwohnerschutzkonzept ausgearbeitet, wonach in weiten Teilen Feudenheims nur noch direkte Anwohner mit Parkausweis parken dürfen – keine Mitarbeiter von Firmen oder deren Kunden, keine Gäste, Patienten von Arztpraxen oder Klienten von Freiberuflern.

Das umstrittene „Lockdown“-Plakat wurde 100-mal aufgehängt. © Blüthner

Zwar hatte Bürgermeister Dirk Grunert als Sitzungsleiter bei der Bezirksbeiratssitzung Ende Juni zugesagt, dass die Verwaltung bei dieser Veranstaltung des Gewerbevereins vertreten sein werde. Die Verwaltung sagte jetzt aber ab, denn sie habe bereits in der Bezirksbeiratssitzung im Juni 2021 „ausführlich aufgeklärt“ und zudem nach Gesprächen mit dem Gewerbeverein noch „Nachjustierungen vorgenommen“ und würde es jetzt sehr begrüßen, wenn dies der Gewerbeverein selbst berichten würde.

Dem Vernehmen nach gibt es Ärger bis hinauf in die Verwaltungsspitze über das „Lockdown“-Plakat, da sie eine negative Auswirkung auf das Image der Bundesgartenschau befürchtet. Rene Leicht, Bezirksbeiratssprecher der Grünen, hat den Gewerbeverein in einem offenen Brief für das Plakat kritisiert. „Mit solchen Schreckensszenarien begibt sich das Plakat auf das Niveau einer Verschwörungstheorie. Das ist bedauerlich, denn dies könnte als Angriff auf die Anwohnerinteressen, die Buga und insbesondere auf die Wahrheit verstanden werden“, so Leicht auch im Namen seiner beiden Bezirksbeiratskollegen der Grünen. Klaus Glas, Sprecher der SPD-Bezirksbeiräte, schließt sich der Kritik der Grünen an dem Plakat an.

Anders Rolf Götz und Christopher Kern (CDU). Es sei „beschämend, Feudenheimer Gewerbetreibende mit Verschwörungstheoretikern in Verbindung zu bringen“ und das Plakat sei „Ausdruck der Sorgen und Nöte der Feudenheimer“, erklärte Kern. Für CDU-Stadtrat Alexander Fleck, selbst im Vorstand des Gewerbevereins ist das Plakat „verständlicher Ausdruck der Verzweiflung“, sagte Fleck: „Säbelrasseln gehört doch bei so einem Plakat dazu“, meint er.

Laut Walter Ampersberger, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, hat „der gesamte Vorstand einstimmig“ das Plakat beschlossen. Man hoffe auf eine „klare und sachliche Diskussion und eine einvernehmliche Lösung, die allen hilft“, so Ampersberger. Sehr große Sorgen machten sich aber nicht nur Geschäftsleute, sondern auch viele Ärzte, Freiberufler und Privatleute.