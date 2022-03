Auf völlig neue Weise will die Bürgergemeinschaft Feudenheim am Sonntag, 27. März den Frühling begrüßen. Sie lädt erstmals nach zwei Jahren Unterbrechung wieder zum traditionellen Sommertagszug ein - aber nach einem geänderten Konzept, da die Corona-Pandemie trotz aller Lockerungen ja nicht vorbei ist. So ist der Treffpunkt, statt am Rathaus, nun im Hof der Grundschule vor der Kulturhalle.

