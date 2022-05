Zwölfjähriger vermisst – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Seit Dienstag wird der in Dresden wohnende zwölfjährige Omid N. vermisst. Nach Angaben der Polizei soll er am Dienstag gegen 11.10 Uhr eine Jugendeinrichtung in Ludwigshafen verlassen haben. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Omid nicht aufgefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Omid ist etwa 1,65 Meter groß, mit einer kräftigen Statur und hat schwarze, kurze Haare. Er ist vermutlich bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover der Marke Champion, hellblauen Jeans mit weitem Schnitt und schwarzen Sportschuhen.

Personen, die den Jungen möglicherweise gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.

Ein Foto von Omid ist auf der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/X73 abrufbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2