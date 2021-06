Zwischen Frust und Stolz

Lübbecke. Die Gegensätze hätten kaum krasser sein können. Auf dem Parkplatz hinter der Lübbecker Kreissporthalle kauerten die Spieler der Eulen Ludwigshafen rund um den Mannschaftsbus. Manch einer saß auf der Ladekante des Gepäckfachs und starrte still in sein Smartphone, ein paar mitgereiste Fans versuchten, nach dem Abstieg aus der Handball-Bundesliga Trost zu spenden. Doch auch bei ihnen liefen zwischendurch die Tränen.

Ein paar Meter weiter mischte sich der ehemalige Nationaltorwart Carsten Lichtlein unter die Fans von GWD Minden, die sich um einen Bierwagen versammelt hatten und den Klassenerhalt feierten. Durch das dramatische 24:24 blieben die Ostwestfalen in der Tabelle drei Punkte vor den Eulen und sind am letzten Spieltag nicht mehr von den Pfälzern einzuholen.

„Ich bin leer“, sagte der spürbar mitgenommene Ludwigshafener Trainer Benjamin Matschke, als er eine Stunde nach dem Schlusspfiff die Halle verließ und sich auf den Weg in Richtung Bus machte. Die Partie beschäftigte ihn in diesem bitteren Moment noch immer. Der 38-Jährige fragte sich, was er noch hätte anders machen können. Und ein wenig ärgerte er sich auch, dass seinem Team in der dramatischen Schlussphase ein bisschen der Mut fehlte, das Mindener Spiel mit dem siebten Feldspieler energischer und entschlossener für eigene Treffer im Umschaltverhalten zu nutzen. Nur eines machte der Trainer trotzdem nicht: seinem Team einen Vorwurf. Im Gegenteil: „Ich muss den Jungs ein Kompliment aussprechen. Sie sind herausragend mit dem Druck umgegangen.“ Und standen in der Tat kurz davor, sich mit einem Sieg auf einen Zähler an GWD heranzukämpfen.

„Viel Positives mitnehmen“

Zwischenzeitlich führten die Pfälzer mit sieben Treffern (21.), auch beim 23:20 zehn Minuten vor dem Abpfiff sah es noch gut aus. Den letzten Angriff hatten ebenfalls die Ludwigshafener, für die es nun am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Frisch Auf Göppingen nur noch darum geht, einen guten letzten Eindruck zu hinterlassen und vor allem Matschke zu verabschieden. Er wechselt zur neuen Saison zur HSG Wetzlar.

„Wir wollen einen würdigen Rahmen schaffen. Das hat er verdient“, sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler, die das Drama in Lübbecke in der Halle verfolgte und nach vier Jahren in der Bundesliga das große Ganze sah: „In der Gesamtschau können wir viel Positives mitnehmen.“

In der Tat überraschten die Eulen mehrfach die Konkurrenz. Auch in dieser Saison. „Wir haben 25 Punkte gesammelt und uns permanent gewehrt“, sagte Matschke und dachte dabei auch an die teils verrückten Ergebnisse im Abstiegskampf. Immer wieder sammelten die Rivalen aus Balingen und Minden Zähler ein, teilweise sehr überraschend. Doch die Ludwigshafener blieben dran. „Wie die Mannschaft noch einmal in den vergangenen beiden Monaten die Lücke zu diesen beiden Clubs geschlossen und Punkt um Punkt aufgeholt hat, wie sie Nackenschläge verarbeitet und sich nie aufgegeben hat – das war herausragend“, adelte der Trainer im Augenblick der tiefen Trauer seine Spieler.

Gewiss, ein wenig Stolz schwang in seinen Worten mit, wenngleich natürlich vor allem die Enttäuschung überwog. Denn ein weiteres Wunder namens Klassenerhalt war durchaus möglich, am Ende gewannen die Pfälzer aber vor allem gegen die drei Mitabsteiger HSC Coburg, HSG Nordhorn-Lingen und TuSEM Essen zu selten: 5:7 Punkte lautet die Bilanz dieser Duelle. Auch deshalb geht es nun in die Zweite Liga.

Dort werden die Eulen mit ihrem neuen Trainer Ceven Klatt und einem veränderten Kader antreten. Leistungsträger wie Dominik Mappes verlassen den Verein, andere Stammkräfte wie Maximilian Haider haben aber ihre Verträge ligaunabhängig verlängert. Ein Gerüst bleibt also bestehen, um im Unterhaus neu anzugreifen. Mit welchem Ziel, darüber wollte Heßler so kurz nach dem Gang in die Zweitklassigkeit noch nicht nachdenken: „Alle vier Absteiger haben sicherlich Ambitionen. Dazu kommen Vereine, die jetzt schon in der Zweiten Liga spielen, diesmal nicht aufsteigen und erneut angreifen wollen. Da wollen viele Mannschaften nach oben.“ Ob sie es dort dann so gut machen wie vier Jahre lang die Eulen, sei einmal dahingestellt.