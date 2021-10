Zwillinge aus Auto befreit

Ludwigshafen. Die Polizei hat in Ludwigshafen einjährige Zwillinge aus einem versehentlich verschlossenen Auto befreit. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, meldete sich am Donnerstag eine aufgeregte Mutter, weil sie ihr in der Leuschnerstraße geparktes Fahrzeug nicht mehr öffnen konnte und die beiden Kleinkinder noch darin saßen. Der Frau war der Autoschlüssel beim Schließen des Kofferraums zwischen Heckklappe und Karosserie gefallen.

Die wenige Minuten später eintreffenden Polizeikräfte konnten durch handwerkliches Geschick das Auto öffnen und die Zwillinge wohlbehalten herausholen. „Die Kollegen bastelten sich mit vorhandenem Werkzeug ein Hilfsmittel, mit dem sie die Dichtung der Heckscheibe entfernen und so den Schlüssel fixieren konnten“, schreibt die Polizei. „Mit einem weiteren Gegenstand schafften sie es, auf dem Schlüssel den ,Öffnen’-Knopf der Fernbedienung zu drücken.“ jei